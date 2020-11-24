Artvin'de hamsinin kilosu 3 liraya satıldı

Hamsinin fiyatının düştüğünü duyan vatandaşlar, tezgahlara koştu. Toplam 60 ton hamsinin 3 liradan verileceği kaydedildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde kilogramı fiyatı oldukça düşük tutulan hamsi yoğun ilgi gördü.

İlçede balıkçılık yapan Serkan Aksoy, her eve balık girsin düşüncesiyle kampanya başlatarak hamsinin kilogramını 3 liradan satışa sundu.

3 LİRALIK HAMSİYE YOĞUN İLGİ

Gün boyu belediye hoparlöründen yapılan anonslarla tüm ilçeye duyurulan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçedeki Kars Caddesi üzerindeki balıkçı dükkanında gerçekleştirilen hamsi kampanyası ara ara uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Kampanya hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan işletme sahibi Serkan Aksoy, dededen babadan beri balıkçıkla uğraştıklarını söyledi.

"3 YILDIR 3 LİRADAN VERİYORUZ"

Hamsi kampanyasını 3 yıldır düzenlediklerini ifade eden Aksoy, "Kampanya kapsamında 3 yıldır hamsinin kilogramını 3 liradan veriyoruz. Bu yıl ki kampanyamızı da bugün yaptık. Emniyet müdürlüğümüzün de desteği ile koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak, kampanyamızı sürdürüyoruz. Kampanya kapsamında bu sene 60 ton hamsiyi 3 liradan vereceğiz. Akşam saatlerine kadar bunun tamamını bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

YAŞLI VE İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN EVE SERVİS

Evden çıkamayacak durumdaki aileleri de düşündüklerini kaydeden Aksoy, "Yaşlı ve ihtiyaç sahipleri için evlere servisimiz vardır. Evlere kadar hamsi götürüyoruz. Bu kampanyayı bize ulaşan yaşlılarımızın ayağına kadar götürüyoruz." diye konuştu.

"HAMSİ GİRMEYEN SOFRA KALMASIN"

Karadeniz'in, hamsisiyle meşhur olduğunu anımsatan Aksoy, "Kampanyamıza yoğun ilgi var. Amacımız hamsi girmeyen ev kalmasın. Hamsinin kilogramının 50 liraya kadar çıktığı günler oldu. Biz hamsi girmeyen sofra kalmasın istedik. Bu gaye ile 3 senedir kampanyamızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza uygun fiyata hamsi veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"KAYSERİ'DE 15 LİRA"

Kampanya kapsamında 10 kilogram hamsi alan bir otobüs firmasında muavinlik yapan Mustafa Çaybaşı, "Ben Kayseriliyim. İşim gereği bugün Hopa'dayım. Kampanyayı duydum. Fiyatlar çok uygun. Kayseri'de 15 lira civarında. Bende bu fırsatı değerlendirerek 10 kilogram hamsi alarak memleketime götüreceğim." dedi.