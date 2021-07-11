Asansör servislerinde yeni yönetmeliğe uymayanlara ceza getirildi

TSE tarafından TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi askıya alınan veya iptal edilen asansör monte eden veya onun yetkili servisi, asansörlere yönelik bakım, onarım ve servis hizmeti sunamayacak.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen belgesi olmayanlara, belgesi olup satış sonrası hizmet vermeyenle yönelik uygulamalarda daha katı kurallar getiren yönetmelik sadece servisleri değil apartman sorumlularını da bağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ASKIYA ALINAN VEYA İPTAL EDİLENLERİ KAPSIYOR

Buna göre, TSE tarafından TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi askıya alınan veya iptal edilen asansör monte eden veya onun yetkili servisi, asansörlere yönelik bakım, onarım ve servis hizmeti sunamayacak.

BİNA SORUMLUSU, ASANSÖR YETKİLİ SERVİSLERİNDEN SORUMLU

Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile bakım sözleşmesi imzalamaktan, bakımını yaptırmaktan ve bakım ücretinin ödenmesinden sorumlu olacak.

İDARİ PARA CEZASI

Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, bina sorumlusuna veya kat maliklerine, servis teknik sorumlusuna ve asansör yaptırıcısına, 1705 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası uygulanacak.

Yönetmelik gerekliliklerini sağlamayan asansör monte eden veya onun yetkili servisinin sınai ve ticari faaliyetleri 1705 sayılı Kanun uyarınca durdurulacak.

ASANSÖRÜ İLGİLİ İDAREYE TESCİL ETTİRMEYEN ASANSÖR MONTE EDENE PARA CEZASI

Belirtilen süre içerisinde ilgili idareye tescil başvurusunu yapmayan veya asansörü ilgili idareye tescil ettirmeyen asansör monte edene 7223 sayılı Kanunda öngörülen idari para cezası uygulanacak.

SATIŞ SONRASI HİZMETİ AKSATANLARA PARA CEZASI VERİLECEK

Yönetmelikte belirtilen satış sonrası hizmetlere ilişkin şartlar ile yetkili servisle ilgili şartları sağlamayan asansör monte edene veya onun yetkili servisine 1705 sayılı Kanunda öngörülen idari para cezası uygulanacak.