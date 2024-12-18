ASELSAN ile TUSAŞ arasında 329 milyon dolarlık sözleşme

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ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasındaki iş birliği, Türk savunma sanayisinin önemli bir adımını oluşturuyor.

Bu kapsamda imzalanan sözleşmeler, hava araçlarının çeşitli sistemlerinin geliştirilmesini ve tedarik edilmesini hedefliyor.

Hava araçlarında kullanılacak bu sistemler, modern savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının (İHA) performansını ve operasyonel yeteneklerini artıracak.

İKİ TEKNOLOJİ DEVİNİN ARASINDA SÖZLEŞMELER İMZALANDI

ASELSAN ve TUSAŞ arasında hava araçları faydalı yükleri kapsamında Aviyonik, Haberleşme, Radar, Elektro-Optik, Elektronik Harp, Seyrüsefer ve Güdüm sistemlerinin geliştirilmesine ve tedarikine ilişkin muhtelif sözleşmeler imzalandı.

"SÖZLEŞMELER 329 MİLYON DOLAR"

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: