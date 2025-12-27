Asgari ücret kararı sonrası gözler memur ve emekli zammında: 5 Ocak'ta belli olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının ardından 2026 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı.

Açıklamaya göre yeni asgari ücret yüzde 27,53 artışla birlikte 28 bin 75 TL oldu.

2026 yılına girilirken milyonların gündemindeki en önemli başlıklardan biri memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oldu.

GÖZLER 5 OCAK'A ÇEVİRİLDİ

Zam oranları, aralık ayı TÜFE verisiyle birlikte son 6 aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle netlik kazanacak.

Enflasyon rakamları 5 Ocak’ta açıklanacak.

5 AYLIK ZAM FARKI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasımda enflasyon yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyonsa yüzde 31,07 oldu.

Bu veriyle memur ve emeklinin beş aylık zam farkı netleşti.

Beş aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 zammı garantiledi.

Buna aralıktaki veri de eklenecek. Böylece yeni yılın ilk altı ayında zam oranları netleşecek.

OLASI SENARYOLAR

Merkez Bankası'nın yüzde 31 yıllık enflasyon hedefinin gerçekleşmesi durumunda son 6 aylık enflasyonun yüzde 12,28'e denk gelecek.

Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 12,28 olabileceği aktarılıyor.

EN YÜKSEK ORAN GERÇEKLEŞİRSE NE OLACAK

En yüksek oran olan yüzde 33’ün gerçekleşmesi durumunda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışı yüzde 14, memur ve emeklilerinse yüzde 20,51 seviyesinde gerçekleşecek.

Eğer bu ay gibi beklentilerin altında bir TÜFE gerçekleşmesi durumunda, işte ilk yüzde 31’e yakın bir oranın olma ihtimaliyle; SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,28; memur emeklileri ise, memurlar ve emeklileri ise yüzde yüzde 18,70 olma ihtimali söz konusu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ DÜZENLEME GEREKEBİLİR

En düşük emekli maaşı halihazırda 16 bin 881 liraya tamamlanıyor ve bu tutarın altında maaş alanların ödemeleri kanunla bu seviyeye yükseltiliyor.

Ancak en düşük emekli maaşında artış yapılmasına yönelik otomatik bir mekanizma bulunmuyor; artış için yeni bir yasal düzenleme gerekiyor.

Önceki iki dönemde en düşük maaşın oransal zam kadar artırıldığı, benzer bir düzenleme yapılması halinde yeniden artış yapılabileceği belirtiliyor.