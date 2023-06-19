Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı sona erdi! İlk açıklama TÜRK-İŞ'ten geldi Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam rakamını belirlemek üzere ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantının ardından ilk açıklamayı yapan TÜRK-İŞ temsilcisi Ramazan Ağar, ücretin TL üzerinden belirleneceğini belirtti.

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Milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret ara zam toplantılarının ikincisi tamamlandı.

Basına kapalı toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyordu.

TÜRK-İŞ Temsilcisi ve Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, toplantının ardından açıklama yaparak paralıkların Türk Lirası üzerinden yapıldığını savunarak, görüşmelerin bu hafta sonuçlandırılacağını ve hükümetin bir rakam telaffuz etmediğini belirtti.

"Dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz"

TÜRK-İŞ temsilcisi Ramazan Ağar şu ifadeleri kullandı:

Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum.

Türk Lirası üzerinden görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Asgari ücret geçim ücreti değil. Asgari ücretten aşağı bir işçinin çalıştırılamayacağı anlamına gelir. Bu hafta bunu sonuçlandıracağız. Vedat Bey 500 dolar rakamını telaffuz etti. Bunlar görüşüldü, konuşuldu. İnsanların alım gücünün artırılması için ara zam için görüşüyoruz. Bayram öncesi sonuçlanmasını bekliyoruz.

“Gönlümüz üçlü olarak karar alınmasından yana”

Ağar kendisine yöneltilen bir soru üzerine de "Kafamızdaki rakam olmazsa muhalefet şerhimizi koyarız. Gönlümüz üçlü olarak kararın alınması." şeklinde konuştu.

Bugün ikinci bir toplantı daha yapılacak

Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, saat 14.00'te bir araya gelecek.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlık etti

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Komisyon toplam 4 toplantı yapacak ve ardından alınan ortak karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Alınan karara refah payı eklenip eklemeyeceği de bu açıklama ile belirlenecek.

Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene maliyeti

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Olası senaryolar, farklı asgari ücret rakamları:

Asgari ücrete farklı yüzdelerle yansıyacak zam oranları şöyle:

Yüzde 20 zamla: Net 10 bin 208 lira, brüt asgari ücret 12 bin 10 lira, işveren maliyeti 14 bin 111 lira

Yüzde 25 zamla: Net 10 bin 634 lira, brüt 12 bin 510 lira

Yüzde 30 zamla: Net 11 bin 58 lira, brüt 13 bin 10 lira

Yüzde 40 zamla: Net 11 bin 910 lira, brüt asgari ücret 14 bin 11 lira maliyeti 16 bin 463 lira

Kamuoyundaki asgari ücret zam beklentisi: net 11-12 bin lira arası

Ocak ayında alınan asgari ücretin dövize endeksli alım gücünü sürdürmek için yüzde 30-35 aralığında bir zamla bekleniyor. Bu rakamın da net 11 bin-12 bin aralığında olması beklenti dahilinde.