Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde TÜRK-İŞ'ten açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak.

Komisyona işçi kesimini temsilen 5 üye ile katılması beklenen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), bu yıl masada olmayacağını açıkladı.

İLK TOPLANTI ÖNCESİNDE BAKAN IŞIKHAN'A DOSYA SUNULDU

Komisyonun ilk toplantısı 12 Aralık'ta yapıldı ve toplantı öncesinde, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıya katılmama gerekçelerinin bulunduğu mektup ve dosyayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sundu.

ERGÜN ATALAY, İKİNCİ TOPLANTI ÖNCESİNDE KONUŞTU

TÜRK-İŞ Konfederasyonu ile Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde "Çalışma Hukuku Buluşmaları" programı düzenlendi. Programda konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücret görüşmelerine değinerek, TÜRK-İŞ'in kanun gereği uzun yıllardır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer aldığını söyledi.

"VATAN YOKSA HİÇ BİR ŞEYİN ÖNEMİ YOK"

TÜRK-İŞ'in kurulduğu günden bu yana temsil ettiği işçiden önce vatandan yana olduğunu vurgulayan Atalay, vatan olmadığında hiçbir şeyin öneminin olmayacağını ifade etti.

"ASGARİ ÜCRET, GEÇİM ÜCRETİ OLDU"

Atalay, asgari ücretin geçim ücreti haline geldiğini dile getirerek, TÜRK-İŞ olarak komisyonda yer almalarına karşın asgari ücretin belirlenmesi noktasında bir yetkileri olmadığını kaydetti.

Asgari ücretlilerin derdini anlatmaya çalıştıklarını bildiren Atalay, mevcut asgari ücretle bir hafta geçinilemeyeceğini savundu.

"BUGÜNKÜ TOPLANTIYA KATILMIYORUM"

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 12 Aralık'taki ilk toplantısı öncesi TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın komisyon toplantısına katılmama gerekçelerine ilişkin dosyayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teslim ettiğini hatırlatan Atalay, şunları söyledi: