ASRİAD, ihracat hedefini artırdı

Asrın İşadamları Derneği, ihracat hedefini 2 milyar dolar olarak belirlediğini duyurdu.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD), 100 haftadır sürdürdüğü ve salgın döneminde de çevrim içi devam eden ticaret toplantılarının 101'incisi "101 dakikada, 101 milyon TL'lik ticaret hedefi" sloganıyla gerçekleştirildi.

ARSİAD'ın düzenlediği programda, ticaret toplantılarına ilk günden bugüne kadar ilgi ile takip eden firmalara plaket takdim edilerek "2 milyar dolarlık ihracat hedefi" aktarıldı.

ASRİAD'DAN 101 DAKİKADA 216 MİLYON LİRALIK TİCARET ANLAŞMASI

İstanbul Genel Merkez ve 24 şubesinden toplamda 1.112 iş insanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 216 milyon liralık anlaşma ile yeni bir rekora imza atıldı.

101. ticaret toplantısında ASRİAD, 2 milyar dolarlık ihracat hedeflerinde de niteliğe ve katma değere olan ihtiyacı vurguladı. Bu yönde çalışmalarına devam eden ASRİAD Export birimi, ülke bazlı stratejik araştırma ve ihtiyaç belirleme çalışmaları yapıyor.

“ASRİAD MENSUBU İŞ İNSANLARININ TİCARET PERFORMANSI FEVKALADE MEMNUNİYET VERİCİ”

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, açıklamada ASRİAD mensubu iş insanlarının salgın dönemi engelini aşarak yüksek gayretle ortaya koydukları ticaret performansının fevkalade memnuniyet verici olduğunu aktardı.