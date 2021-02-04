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    Asya borsaları geriledi

    Global piyasalar karışık seyir izliyor. Destek paketi beklentileri ABD'de piyasalara olumlu yansırken, Asya-Pasifik borsalarının endeksleri ise düşüşte.
    • REUTERS
    • 04.02.2021 - 08:46
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    Asya borsaları geriledi

    Asya borsaları sıkı likidite koşullarına yönelik endişelerin etkisiyle geriledi. Ancak şirket bilançolarının toparlanması, ABD'de ekonomiye daha fazla destek verileceği beklentileri ve küçük yatırımcıların piyasalarda yarattığı karmaşanın azalması risk iştahını destekledi.

    ABD'DE EKONOMİK VERİLER İYİLEŞİYOR

    ABD tahvil fiyatları kayıplarını artırdı. ABD'nin 30 yıllık hazine tahvilinin getirisi beklentilerin üzerinde açıklanan ekonomik veriler ve Washington'da büyük çaplı destek paketini onaylamak için yapılan baskının ardından mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

    Asya borsaları geriledi #1

    ASYA PASİFİK BORSALARI DÜŞÜŞTE

    Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,4 geriledi. Her iki endeks de 3 günlük kazanım dizisine ara verdi.

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