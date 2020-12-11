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Asya Kalkınma Bankası'ndan 9 milyar dolar aşı yardımı

Asya Kalkınma Bankası'ndan 9 milyar dolar aşı yardımı

Asya Kalkınma Bankası, bölge ülkelerinin koronavirüse karşı bağışıklık sağlayan aşılara ulaşabilmesi için kurulan yardım fonu aracılığı ile 9 milyar dolar yardım sağlayacağını ilan etti.