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- Asya Kalkınma Bankası'ndan 9 milyar dolar aşı yardımı
Asya Kalkınma Bankası'ndan 9 milyar dolar aşı yardımı
Asya Kalkınma Bankası, bölge ülkelerinin koronavirüse karşı bağışıklık sağlayan aşılara ulaşabilmesi için kurulan yardım fonu aracılığı ile 9 milyar dolar yardım sağlayacağını ilan etti.
- AA
- 11.12.2020 - 15:45
- Güncelleme : 11.12.2020 - 16:07
Bankanın ADB Direktörü Masatsugu Asakawa, kurumun internet sitesinde yayınladığı açıklamada, ihtiyacı olan ülkelere destek sağlamak üzere, "Asya Pasifik Aşı Erişim Mekanizması" (APVAX) adıyla bir yardım fonu oluşturulduğunu belirtti.
FON TEDARİKTEN DAĞITIM AŞAMASINA KADAR KULLANILACAK
Asakawa, fonun ülkelere aşı tedariği ve lojistiği konusunda yardım sağlamayı, dağıtım, yönetim ve uygulama süreçlerini kolaylaştırmayı amaçladığını ifade etti.
PROGRAM, AŞI ALTYAPISINI DA GÜÇLENDİRECEK
Öte yandan program, ülkelerin aşı yayım ve topluluk takibi altyapısını da geliştirmeyi amaçlıyor.