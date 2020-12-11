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    Asya Kalkınma Bankası'ndan 9 milyar dolar aşı yardımı

    Asya Kalkınma Bankası, bölge ülkelerinin koronavirüse karşı bağışıklık sağlayan aşılara ulaşabilmesi için kurulan yardım fonu aracılığı ile 9 milyar dolar yardım sağlayacağını ilan etti.
    • AA
    • 11.12.2020 - 15:45
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 16:07
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    Asya Kalkınma Bankası'ndan 9 milyar dolar aşı yardımı

    Bankanın ADB Direktörü Masatsugu Asakawa, kurumun internet sitesinde yayınladığı açıklamada, ihtiyacı olan ülkelere destek sağlamak üzere, "Asya Pasifik Aşı Erişim Mekanizması" (APVAX) adıyla bir yardım fonu oluşturulduğunu belirtti.

    FON TEDARİKTEN DAĞITIM AŞAMASINA KADAR KULLANILACAK

    Asakawa, fonun ülkelere aşı tedariği ve lojistiği konusunda yardım sağlamayı, dağıtım, yönetim ve uygulama süreçlerini kolaylaştırmayı amaçladığını ifade etti.

    PROGRAM, AŞI ALTYAPISINI DA GÜÇLENDİRECEK

    Öte yandan program, ülkelerin aşı yayım ve topluluk takibi altyapısını da geliştirmeyi amaçlıyor.

    Asya Kalkınma Bankası ndan 9 milyar dolar aşı yardımı #1

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