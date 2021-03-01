Euro
8.8845
-0.95%
Dolar
7.3487
-1.03%
Altın
414.53
0.54%
Borsa
1.471
0%
Bitcoin
340.800
-0.50%
EXEN Coin
16.73
1.45%
3ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 3 C

    Asya'da aşı umuduyla hisseler yükseliyor

    Çin düzenleyici kurumlarının yeni bir koronavirüs aşısını onaylamasının yarattığı iyimser hava, Asya piyasalarına yansıdı.
    • DHA
    • 01.03.2021 - 08:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Asya'da aşı umuduyla hisseler yükseliyor

    Asya piyasalarında hisseler yeni haftanın ilk işlem gününde artıda işlem görüyor.

    Asya piyasalarında iyimser havanın bir başka destekleyicisi de Sinopharm Group Co. Ltd. şirketi kuruluşu Wuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü'nün (Institute of Biological Products) yılda 100 milyon doz aşı üretebileceğine ilişkin açıklaması oldu.

    Gelişmelerle, Tokyo'da Nikkei 225 yüzde 2.13, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0.24 ve Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 1.52 arttı. Hong Kong'da Hang Seng yüzde 1.27 yükseldi.

    GÜNEY KORE KAPALI

    Güney Kore'de Kospi, ülkenin Bağımsızlık Günü'nü kutlaması nedeniyle kapalıydı. Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 1.30 yükseldi.

    Asya da aşı umuduyla hisseler yükseliyor #1

    DOLAR/YEN PARİTESİ YATAY

    Dolar/yen paritesi 106.6215 düzeyinde yatay işlem gördü.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir