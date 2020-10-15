Ata tohumlarıyla yetiştirilen 'Çetmi şeker fasulyesinde' hasat tamamlandı

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Akçabelen Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle üretilen coğrafi işaret tescil belgeli Akçabelen (Çetmi) şeker fasulyesinde bu yıl 600 ton rekolte bekleniyor.

Konya'da elle toplanan Çetmi şeker fasulyesi daneleri patoz makinesiyle bitkiden ayrılarak çuvallanıyor. Ürün Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait tesislerde elendikten sonra satışa sunuluyor.

ÇETMİ ŞEKER FASULYESİNİN COĞRAFİ İŞARET BELGESİ VAR

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, Akçabelen Mahallesi'nde yetiştirilen Çetmi şeker fasulyesi için coğrafi işaret belgesi alındığını söyledi.

Yörede bir asırdan bu yana üretilen şeker fasulyesinin, kendine has aroması ve kalitesiyle dikkati çektiğini ifade eden Kaya, hasadın sona erdiğini, ürünün, kurutma, seleksiyon ve eleme işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

"MARKALAŞMANIN ARDINDAN DAHA YÜKSEK FİYATLARDAN ALICI BULACAĞIZ"

Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yöre çiftçisine bu yıl ekim döneminde 3 ton tohum desteği sağladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Fasulyemiz diğer coğrafi işaretli ürünler gibi hak ettiği değeri bulamadı. Piyasada kilogramı 18.50 liradan alıcı buluyor. Bu fiyat yeterli değil, en az 25 lira olması lazım. Önümüzdeki yıllarda Çetmi şeker fasulyesinin tanınıp markalaşmasının ardından daha da yüksek fiyatlardan alıcı bulacağını umuyoruz."

“ÇETMİ ŞEKER FASULYESİNİN TÜRKİYE'NİN EN LEZZETLİ ŞEKER FASULYESİ ÇEŞİTLERİNDEN BİRİ”

Çiftçi Mehmet Ali Yıldırım da Çetmi şeker fasulyesinin Türkiye'nin en lezzetli şeker fasulyesi çeşitlerinden biri olduğunu söyleyerek, "Pişirirken içine et koymaya gerek yok. Lezzetli bir ürün, almak, tatmak isteyenleri yerleşim merkezimize bekliyoruz." dedi.

"PAZAR VE FİYAT KONUSUNDA SIKINTILARIMIZ VAR"

Çiftçi Dursun Ali Zeybek de bu yıl hava şartlarından dolayı üründe verim kaybı yaşadıklarını bildirdi.

Fasulyenin hasadını elle yaptıklarını belirten zeybek, şöyle dedi:

"Deste deste elle yolduktan sonra araziye sererek kurumasını bekliyoruz. Ürünün ekiminde biraz geç kaldığımız için hasadı da geç oldu. O yüzden güneşe sererek kurutmak zorunda kaldık. Yetiştirdiğimiz ürünün patoz makinesiyle yapılan işlemden sonra danesi ve samanı ayrılıyor. Ardından isteyen değirmene götürüp eleme işlemine tabi tutabiliyor. Ardından satışa sunuyoruz. Patoz işlemi sonrasında kalan saman da hayvanların yem ihtiyacında kullanılıyor. Ürünümüzün kalitesi ortada, herkes tarafından biliniyor. Üretimde bir sıkıntı söz konusu değil ancak pazar ve fiyat konusunda hala sıkıntılarımız var. Bunun aşılması noktasında yetkililerden destek bekliyoruz. Markalaşmasıyla birlikte ürünümüzü hak ettiği fiyatlara satacağımız günlerin gelmesini umutla bekliyoruz."