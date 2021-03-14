Atıl arazilerde üretilen 140 bin liralık çörekotu 5 bin haneye dağıtılacak

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki atıl tarım arazilerine ekimi yapılan 160 kilogram tohumdan elde edilecek 140 bin lira değerindeki 13 ton çörekotu 5 bin haneye hediye edilecek.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ekonomiyi canlandırmak için ortak projeler yapan kaymakamlık ve belediye, bölgedeki atıl tarım arazilerini canlandırmak için harekete geçti.

Atıl arazilerde ekimi yapılan çörekotu bölgenin halkına dağıtılacak.

ÜRETİM KIZILIRMAK KENARINDAKİ ARAZİLERDE

Tarımı geliştirmek ve çiftçi ekonomisini desteklemek amacıyla "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği" projesi çerçevesinde Kızılırmak kenarında yer alan 80 dönümlük atıl arazi yeniden üretime kazandırılıyor.

ÇÖREKOTU TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTU

Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilk ekimi yaparak çörekotu tohumunu toprakla buluşturdu. Ekimi yapılan 160 kilogram tohumdan 13 ton çörekotu elde edilmesi hedefleniyor. Tarım arazisindeki yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Uzunoğlu ve Başkan Türkyılmaz, çiftçiler için ellerinden ne gelirse yapmaya hazır olduklarını belirtti.

EKİMİ, BAKIMI BELEDİYEDEN

Ekimi, bakımı ve hasadı tamamen Yahşihan Belediyesinin öz kaynaklarıyla yapılacak. 35 bin liraya mal olan tohumdan elde edilecek 140 bin lira değerindeki çörekotu 5 bin haneye hediye edilecek.

"BUNU GELİŞTİREREK ALTERNATİF ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Projenin devamının farklı ürünlerle birlikte geleceğini kaydeden Uzunoğlu, “Bunun yanında başka tıbbi bitkileri de yapacağız. Bunları geliştirerek alternatif ürünler ortaya çıkaracağız. Hem tarıma hem ekonomiye katkısı olacak hem de çiftçimize örnek model oluşturacağız ki çiftçimiz görsün. Kendisi de o şekilde bu işi sürdürsün istiyoruz. Hatta fide veya tohum desteği de çiftçilerimize vermeyi düşünüyoruz. Bahçeleri gezsinler, ona göre bu işe girerken bizim onlara gösterdiğimiz örnek model gibi ayrıca danışmanlık da yapalım. Onları elimizden geldiğince destekleyelim.” ifadelerini kullandı.

"ÜRÜNLER YAHŞİHAN'DA BULUNAN 5 BİN HANEYE DAĞITILACAK"

Elde edilecek ürünlerin vatandaşlarla buluşturulacağının müjdesini veren Türkyılmaz, son olarak şunları dile getirdi:

“Buradan gelen ürünleri de Yahşihan’da bulunan 5 bin hanenin tamamına yarım kilo cam kavanozda evlerine hediye edeceğiz. Geri kalan kısmını da tekrar ilçemizde çiftçilik yapan vatandaşlarımıza rol model olmak amacıyla ektiğimiz tohum olarak ve yağ olarak kullanmayı düşünüyoruz.”