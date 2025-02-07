ATM, şube ve mobil tarifelerinde değişiklik

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Bankalarda işlem ücretleri ve komisyonlar değişti.

1 Şubat'tan itibaren vatandaşlara yansıyan değişimler arasında; EFT ve FAST ücretleri, kredi kartı aidatları, nakit avans faizleri ve otomatik fatura ödeme masrafları yer alıyor.

EFT, FAST, kredi kartı aidatı, nakit avans ve otomatik fatura ödeme komisyonları gibi hizmetlerde belirgin artışlar yaşandı.

FAST ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİM

7/24 para transferi sağlayan FAST sisteminde günlük transfer limiti 100 bin TL’ye yükseltildi.

Ancak, bu hizmetin ücretlendirmesi de değişti:

FAST ücreti vergiler dahil 6.39 TL oldu. (Önceki ücret: 4.66 TL)

Mobil bankacılıktan yapılan 20 bin TL’lik bir FAST işleminde 12.80 TL alınırken, ATM’den yapıldığında 44.68 TL, şubeden yapıldığında ise 64 TL tahsil ediliyor.

MOBİL, ATM VE ŞUBE İŞLEM ÜCRETLERİ

İşlem yapılan platforma göre banka masraflarında büyük farklar bulunuyor.

FAST ücretleri (Mobil/İnternet Bankacılığı)

1 - 6 bin 300 TL arası: 6,39 TL

6 bin 300 - 304 bin 800 TL arası: 12,80 TL

EFT ücretleri (Mobil/İnternet Bankacılığı)

304 bin 801 TL ve üstü: 159,97 TL

ATM üzerinden EFT gönderimi

1 - 6 bin 300 TL arası: 22,33 TL

6 bin 300 - 304 bin 800 TL arası: 44,68 TL

304 bin 801 TL ve üstü: 319,95 TL

Şube ve çağrı merkezi üzerinden havale

1 - 6 bin 300 TL arası: 31,98 TL

6 bin 300 - 304 bin 800 TL arası: 63,99 TL

304 bin 801 TL ve üstü: 639,90 TL

KREDİ KARTLARINDA SON DURUM

Standart kredi kartları için aidatlar 600 TL’den başlıyor ve 1.200 TL’yi aşabiliyor.

Ek kartlardan 250 - 300 TL arasında aidat alınıyor.

Kayıp veya çalıntı nedeniyle ilk iki kart yenilemesinde ücret alınmazken, üçüncü yenilemeden itibaren 80 - 150 TL arasında bir ücret kesiliyor.

Banka kartı yenileme ücreti ise yaklaşık 50 TL olarak belirlendi.

Kamu bankalarında bu ücretler daha düşük tutuluyor.

NAKİT AVANS

Güncel nakit avans şöyle:

Nakit avans faizi: Yüzde 5

BSMV ve KKDF vergileriyle toplam maliyet: Yüzde 6 üzeri

Gecikme faizi: Yüzde 5,30 (vergilerle yüzde 6,4)

DİĞER MASRAFLAR

Nakit avans çekerken dikkat edilmesi gereken diğer masraflar:

Kendi bankanızın ATM’sinden nakit avans çekerseniz işlem tutarının yüzde 1’i komisyon olarak kesilir.

Başka bankaların ATM’lerinden nakit avans çekerseniz 0,55 TL + yüzde 3,87’ye varan oranda komisyon ödersiniz.

Karttan EFT yapıldığında, son ödeme tarihine kadar yüzde 5 faiz uygulanır.

OTOMOTİK ÖDEMEDE FAİZ

Su, elektrik, internet gibi faturalar kredi kartı ile ödendiğinde, ekstrenin son ödeme tarihine kadar nakit avans faizi uygulanıyor.

Bu oran, vergiler dahil yüzde 6’yı aşıyor.

SGK gibi kurumlara yapılan prim ödemelerinde ise yüzde 3’e varan ek ücret kesiliyor.

"Artı Para" veya "Avans Hesap" üzerinden yapılan otomatik ödemelerde de benzer maliyetler ortaya çıkıyor.

ORTAK ATM ÜCRETLERİ

Bakiye sorgulama: 0,27 TL

Başka bankanın ATM’sinden para çekme: 1,04 TL + çekilen tutarın yüzde 1,15’i

Ortak ATM’ye para yatırma: 1,04 TL + yatırılan tutarın yüzde 1,15’i

DİĞER ÜCRETLER

MKK hesap açma ücreti: 10 TL

Posta yoluyla aylık hesap özeti: 29 TL

1 yıldan eski hesap özetlerinin azami masrafı: 95 TL

ATM’den limit üstü para çekme: 285 TL (en az 9,5 TL, azami oran yüzde 2,65)