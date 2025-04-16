ATM'den ücretsiz nakit çekim miktarı yükseldi

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Nakit ihtiyacı giderek arttı.

Vatandaş, banka ATM'lerinden daha fazla nakit çekme ihtiyacı duyuyor.

Bankaların ATM'lerinden nakit çekimde sınırlar var. Sınırlar bankalara göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 10 bin lira olarak uygulanıyor.

KOMİSYONSUZ NAKİT ÇEKİM LİMİTİ ARTTI

Türkiye genelinde birçok bankada ATM'den günlük para çekim limiti 10 bin liradan 20 bin liraya çıkartıldı.

Yeni uygulama ile birlikte vatandaş, nakit ihtiyacını ATM'lerden daha kolay ve masrafsız şekilde giderebilecek.

BİRÇOK BANKADA LİMİT 20 BİN TL OLDU

Birçok banka ATM'den para çekme standardını 20 bin TL olarak belirledi.

Bazı bankalar ise maaş müşterileri, emekliler veya özel müşteri grupları için bu limiti daha da yukarı çekti.

LİMİTİ KAPSAYAN UYGULAMALAR

Limit, banka kartlarıyla yapılan para çekme işlemleri için geçerli.

QR kod (karekod) ile yapılan temassız çekimleri de kapsıyor.