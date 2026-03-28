AVM ciro performansında yüzde 22,8'lik gelişim

AVM’lerde ciro nominal olarak artmaya devam etse de enflasyonun gerisinde kalan performans ve zayıflayan ziyaretçi trafiği, sektörde reel daralmaya işaret ediyor.

AYD ve Akademetre Research iş birliğiyle hazırlanan AVM Endeksi’nin Şubat 2026 sonuçlarına göre metrekare verimlilik endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 22,8 artarak 3.965 puan olarak kaydedildi.

"CİRO ARTIŞI, ENFLASYONUN ALTINDA KALDI"

Son aylarda gözlenen dalgalı seyir, AVM performansında istikrarlı bir toparlanma olmadığını gösteriyor. Şubat 2026’da yıllık enflasyon oranının yüzde 31,53 olduğu dikkate alındığında, metrekare başına ciro artışının enflasyonun altında gerçekleştiği görülüyor.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE REEL OLARAK YÜZDE 6,6’LIK BİR DARALMA

Endeksi yorumlayan Ekonomist Fatih Keresteci, şu noktalara dikkat çekti:

AVM ciro endeksi 2026 yılı Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 22,8 büyüdü. Ocak’ta oldukça güçlü bir performans kaydeden endeks ne yazık ki Şubat’ta enflasyondan arındırılmış seriye göre belirgin derecede ivme kaybetti: Manşet olarak, geçen yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 6,6’lık bir daralma var. Bununla birlikte, şubat ayı rakamlarını değerlendirirken iki hususa dikkat etmekte yarar olacaktır.