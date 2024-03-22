AVM'lerde ocak ayında en fazla ciro artışı teknoloji kategorisinde yaşandı Alışveriş merkezlerinin verimliliği her ay ölçülüyor. Son değerlendirmenin yapıldığı ocak ayına göre, AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, yüzde 82,9 oranında artış gösterdi.

AA

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin ocak ayı sonuçları açıklandı.

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi bu yılın ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 82,9 artarak 2 bin 502 puana yükseldi.

Ocak 2024 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 64,86 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

Kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro

AVM’lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro ocak ayında Türkiye genelinde 9 bin 539 TL iken İstanbul’da 11 bin 729 TL, Anadolu’da 8 bin 78 TL olarak gerçekleşti.

En fazla ciro artışı teknoloji kategorisinde

Endeks, kategoriler bazında geçen yılın ocak ayı ile karşılaştırıldığında en fazla artış, yüzde 119,3 ile teknoloji kategorisinde görüldü.

Yiyecek içecek kategorisinde yüzde 83,2, hipermarket kategorisinde yüzde 75,2, giyim kategorisinde yüzde 69,6 ve ayakkabı kategorisinde yüzde 69,5’lik bir artış yaşandı.

Ziyaret sayısı yükseldi

Ocak 2024 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksi yüzde 1,04’lük bir artış ile 97 puana yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)