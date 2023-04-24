Avrasya Tüneli'nde rekor: 85 bin 437 araç geçti Ramazan Bayramı'nın ikinci günü 85 bin 437 araç geçiş için Avrasya Tüneli'ni kullandı.

AA

11 ayın sultanı Ramazan, 3 günlük bayramla birlikte veda etti...

Bu bayram Türkiye genelinde hüzün hakim oldu.

Asrın felaketinin yaşandığı 11 ilin acısını yüreklerinde yaşayanların çoğu, tatile çıkmadı, şehrinde kaldı.

İstanbul'da bayram trafiği

Bayram tatili de kısa olunca, özellikle İstanbul'da trafik inanılmaz bir boyuta ulaştı.

10 dakikalık bir yol, 1 saatte aşılabildi.

Buna rağmen güzel havayı gören kendini dışarı attı.

Rekor geldi

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü ise bir rekor geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir rekor da Avrasya Tüneli'nden. 22 Nisan'da Avrasya Tüneli'ni 85 bin 437 araç kullandı." dedi.