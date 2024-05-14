Avrupa Birliği, ağır vasıtalara 'emisyon limiti' koyuyor Avrupa Birliği ülkeleri, kamyon ve otobüslerden kaynaklanan kirlilik ve karbon salımını azaltmak için yeni kurallar getirdi.

AA

Dünyada fosil yakıtlar terk edilerek yenilenebilir enerjiye yönelindi. Bu eğilimin ana amacı, hava kirliliğini ve karbon salımını önlemek.

Türkiye'nin de aynı amaç doğrultusunda hedeflerinin bulunduğu emisyon azaltımı için Avrupa Birliği (AB) öncü çalışmalar yürütüyor.

Katı emisyon kuralları getiren yasa kabul oldu

Avrupa Birliği Konseyi, üye ülkelerde ağır vasıtaların emisyonlarını düşürmeye yönelik hazırlanan ve bu araçlara katı emisyon kuralları getiren yasayı kabul ettiğini açıkladı.

Buna göre, yeni kurallarla kamyon ve otobüslerden kaynaklanan kirlilik ve karbon salımı azaltılacak.

Ağır vasıtalara yönelik hedefler güncelleniyor

Otobüs ve kamyonlar da dahil yeni ağır vasıtalara yönelik karbon emisyonu düşürme hedefleri güncellenecek.

16 tonun üzerindeki ağır vasıtaların emisyonları 2030'dan itibaren yüzde 45, 2035'ten itibaren yüzde 65 düşürülecek.

2040'tan itibaren satılacak yeni kamyon ve otobüs gibi çeşitli ağır vasıtaların emisyonunun yüzde 90 düşük olması gerekecek.

Bu hedefler, 2035'ten itibaren 7,5 tonun üzerindeki kamyonlar, yolcu otobüsleri ve diğer çeşitli araçlar için de geçerli olacak.

Şehir içi otobüsler

Ayrıca, 2030'dan itibaren AB'de satılan yeni şehir içi otobüslerin yüzde 90'ının sıfır emisyonlu, 2035'ten itibaren de tamamının sıfır emisyonlu olması gerekecek. Şehirler arası otobüsler ise bu hedeften muaf tutulacak.

Yeni kurallar, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)