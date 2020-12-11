Avrupa Birliği, sera gazı salınımını yüzde 55'e düşürmeyi hedefliyor

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 2030 yılına kadar belirledikleri hedefi açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadele için yeni bir karar aldı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen ve kısa aralıklarla şimdiye kadar 20 saati bulan AB Liderler Zirvesi sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"AVRUPA ÖNCÜ ROL OYNUYOR"

Liderlerin, iklim değişikliğiyle mücadele için öngörülen sera gazı emisyonunu düşürme hedeflerini belirlediklerine işaret eden Michel, Avrupa'nın iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol oynadığını kaydetti.

2030 YILI HEDEFİ

Michel, "Sera gazı emisyonlarımızı 2030 yılına kadar en az yüzde 55 oranında azaltmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Zirvede, koronavirüsle mücadele, AB bütçesi ile kurtarma fonu, çevre ve Türkiye ile ilişkileri içeren çok sayıda konu liderler seviyesinde değerlendirildi.