Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı

Avrupa'da koronavirüs vakalarının artması tüm dünyada endişe yaratırken, bankacılık sektöründeki yükselişin etkisiyle borsalarında kayıp yaşanmadı.

Avrupa borsaları, koronavirüs salgınında artan vaka sayısına rağmen banka hisselerindeki değer kazancı ile haftanın ilk işlem gününde yükselişe geçti.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Euro/Dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,003’lük yükselişle 1,166 seviyelerinden işlem gördü.

HSBC HOLDİNGS HİSSELERİ YÜZDE 9 DEĞERLENDİ

Öte yandan HSBC Holdings hisseleri, en büyük hissedarı olan Çin merkezli sigorta şirketi Ping An’ın bankanın tekrar temettü ödemeye döneceği beklentisi ile payını artırmasının ardından yaklaşık yüzde 9 değer kazandı.

AVRUPA’DA BANKACILIK HİSSELERİ YÜKSELDİ

Avrupa’nın büyük bankalarından Deutsche Bank, Standard Chartered, Barclays ve Credit Agricole’nin hisseleri de yüzde 5’ten fazla değer kazandı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,22 yükselerek, 363,39 puandan kapandı. Stoxx 600 bankacılık endeksinin günü yüzde 5,63 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,40 artarak 4.843,27 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,47 değer kazanarak 19.160,1 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,22 yükselişle 12.870,87 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,46’lık artışla 5.927,93 seviyesinden kapandı.