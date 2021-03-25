Avrupa borsaları karışık seyirde

Avrupa'da, koronavirüs salgınına karşı sıkılaştırılan tedbirlerin, borsalarda ülke, sektör ve hisse bazlı hareketleri artırmasıyla karışık bir seyir izlendi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti.

ASYA BORSALARI ALICILI SEYİRDE

Asya borsalarında ise alıcılı bir seyir izleniyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Çinli şirketleri denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarmaya yönelik yasanın uygulanmaya başlandığını duyurmasına karşın kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

EMTİA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Dün PMI verilerinin desteği ile değer kazanan petrol ve bakır fiyatlarının bugün Asya piyasalarında gerilemesi dikkati çekiyor. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 6'ya yakın yükselmesi sonrası bugün yüzde 1,3 azalışla 63,2 dolardan işlem görüyor. Bakırın libre fiyatı ise yüzde 1,2 düşüşle 4,03 dolara indi. Altının ons fiyatı ise 1.725-1.740 dar bandındaki seyrini sürdürüyor.





BORSA İSTANBUL TEPKİ ALIMLARIYLA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yurt içinde, dün tepki alımlarının güçlendiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,65 değer kazanarak günü 1.413,86 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,1 azalışla 7,9346'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,9390 seviyesinde işlem görüyor.