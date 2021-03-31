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    Avrupa borsaları yükselişe geçti

    Avrupa tarafında, düşüş eğilimini devam ettiren euro/dolar paritesi pay piyasalarını destekledi.
    • AA
    • 31.03.2021 - 09:38
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    Avrupa borsaları yükselişe geçti

    Euro/dolar paritesi  1,1704 ile yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesine inmesinin ardından bugün 1,1710 seviyesinde işlem görüyor.

    ALMANYA'DA YILLIK ENFLASYON MARTTA YÜZDE 1,7'YE YÜKSELDİ

    Dün açıklanan verilere göre Almanya'da yıllık enflasyon, beklentiler doğrultusunda martta yüzde 1,7'ye yükseldi.

    AVRUPA BORSALARI YÜKSELDİ

    Ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik ve dolar karşısında değer kaybeden euronun desteğiyle Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,29, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,88 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 yükseliş kaydetti.

    Almanya

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