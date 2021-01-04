Avrupa havacılık sektörü 2020'de 56.2 milyar euro zararda

Avrupa'da uçuş sayısı geçen yıl koronavirüsün etkisiyle 2019'a göre yüzde 55 düşerek 6 milyon 100 bine gerilerken, yolcu sayısı da 1 milyar 700 milyon kişi düzeyinde azaldı.

Koronavirüs salgını dünyada ilk ve en fazla havacılık sektörünü etkiledi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL), koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de Avrupa havacılık sektörünün bugüne kadarki "en kötü yılı" ve 56 milyar 200 milyon euroluk maddi kayıp yaşadığını duyurdu.

KORONAVİRÜSÜN AVRUPA HAVACILIĞINA YÖNELİK RAPORU ÇIKTI

Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden, merkezi Brüksel'de bulunan EUROCONTROL tarafından "Kovid-19'un Avrupa Havacılığına Etkisi ve 2021 Görünümü" başlıklı bir rapor yayınlandı.

BUGÜNE KADARKİ "EN KÖTÜ YILI"

Raporda, Avrupa havacılık sektörünün, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadarki "en kötü yılı" yaşadığı belirtilerek, 2020'de Avrupa'da uçuş sayısının bir önceki yıla göre yüzde 55 düşerek 6 milyon 100 bine gerilediği, yolcu sayısının da 1 milyar 700 milyon azaldığı kaydedildi.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AVRUPA’DA 190 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLDU

Avrupa'da hava yolu şirketleri, havalimanları ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarının toplam maddi kaybının geçen yıl 56 milyar 200 milyon euro olduğu aktarılan raporda, havacılık sektöründe 190 bin kişinin işini kaybettiği bildirildi.

AŞININ ETKİSİ İLE SEKTÖR TOPARLANMAYA BAŞLADI

2021'de Avrupa trafiğinin, koronavirüs aşısının uygulanmasının etkisiyle 2019 hava taşımacılığı hacminin yüzde 51'ine yakın bir toparlanmaya işaret edeceği belirtilen raporda, sektöre mali destek verilmesi çağrısında bulunuldu.