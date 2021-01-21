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    Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını sabit bıraktı

    Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi.
    • AA
    • 21.01.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 17:36
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    Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını sabit bıraktı

    Küresel ekonominin merakla beklediği bir faiz açıklaması da Avrupa'dan geldi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı.

    ECB'nin politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

    ECB TÜM PARA POLİTİKASI ARAÇLARINI HAZIRLAMAYA HAZIR

    Banka'nın, piyasa koşullarına uyumlu para politikası duruşunu yeniden teyit etmeye karar verdiği belirtilen açıklamada, ECB'nin tüm para politikası araçlarını ayarlamaya hazır olduğu vurgulandı.

    ECB'NİN VARLIK ALIM PROGRAMI 20 MİLYAR EURO

    Açıklamada, 10 Aralık 2020'de 500 milyar euro artırılarak 1 trilyon 850 milyar euroya çıkarılan PEPP'te alımlara bu büyüklükle devam edileceği ve ECB'nin varlık alım programının aylık 20 milyar euro olarak sürdürüleceği kaydedildi.

    PEPP'in en azından Mart 2022'ye kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, ECB'nin net varlık alımlarının, koronavirüs krizinin sona erdiği kararı verilene kadar devam edeceği vurgulandı.

    ECB faizi sabit tuttu

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