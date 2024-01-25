Avrupa Merkez Bankası, faizi sabit tuttu Avrupa Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak 3 temel politika faizini sabit bıraktığını açıkladı.

ensonhaber.com

Bugün küresel piyasaların merakla beklediği verilerden birisi olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı açıklandı.

ECB'den yapılan açıklamada, merkez bankasının 3 temel politika faizini sabit bırakma kararı aldığı, refinansman faizinin yüzde 4,50'de, mevduat faizinin yüzde 4'de, marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75 seviyesinde koruduğu kaydedildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin politika faizlerini sabit tutacağı bekleniyordu.

Euro tarihindeki en yüksek seviye

Böylece yılın ilk toplantısında, art arda üçüncü kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları euro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Hedef yüzde 2 enflasyon

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde Ocak 2023'te yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon oranı, Aralık 2023'te yüzde 2,9'a geriledi. Avrupa, artan enflasyon verisi yüzde 2 seviyesine gelinceye kadar para politikalarında gevşeme beklemiyor.

Varlık Alım Programı azaltılacak

Banka, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'ndan (PEPP) elde edilen gelirin yeniden yatırımını 2024'ün ikinci yarısından itibaren ayda 7,5 milyar euro azaltacak.

Bu yıl sonunda ise yeniden yatırımlar tamamen durdurulacak.