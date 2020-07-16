Avrupa Merkez Bankası, faizleri sabit tuttu

Politika faizi yüzde 0, mevduat faizi yüzde eksi 0,50'de sabit bırakıldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarıyla ilgili kararını verdi.

ECB, faiz oranlarında ve koronavirüs nedeniyle başlatılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) boyutunda değişikliğe gitmedi.

FAİZ ORANLARI DEĞİŞMEDİ

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle martta 750 milyar euro ile başlatılan ve haziranda 600 milyar euro artırılarak toplam 1 trilyon 350 milyar euroya çıkarılan PEPP'in boyutunda da değişiklik yapılmadığı kaydedildi.

PANDEMİ PROGRAMI HAZİRAN 2021'E KADAR SÜRECEK

PEPP'in en azından 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada, program çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin 2022 sonuna kadar yatırıma yönlendirilmeye devam edileceği belirtildi.

ECB'nin varlık alım programlarına aylık 20 milyar euro seviyesinde devam edileceğine yer verilen açıklamada, yıl sonuna kadar 120 milyar euroluk ilave geçici varlık alımı gerçekleştirileceği ifade edildi.

Piyasalarda, karar öncesi ECB'nin mevduat faizinde değişiklik yapılmayacağı beklentisi bulunuyordu.