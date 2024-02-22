Avrupa Merkez Bankası geçen yılı zararla kapattı Avrupa Merkez Bankası 2004'te zarar etmiş, 2002'den 2022'ya kadar ise kâr açıklamıştı. ECB'nin 2022'te kârlılığı sona erdi ve 2023'te ise tekrar zarar açıkladı.

AA

Avrupa, koronavirüs salgınında aldığı tedbirlere ayırdığı bütçe nedeni ile zor bir süreç yaşıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

ECB, en son 2004 yılında euronun hızla değer kazanması nedeniyle kur zararına bağlı olarak 1,63 milyar euro zarar açıklamıştı.

1,3 milyar euroluk zarar açıkladı

Banka geçen yılki faiz artışları nedeniyle 1,3 milyar euroluk zarar ederken ECB'nin yüksek faiz maliyetleri nedeniyle 2004'ten beri ilk kez zarar açıklaması dikkati çekti.

Finansal riskler için 6,6 milyar euro ayıran ECB'de, bu rakam öngörülenin üzerinde 7,9 milyar euro olarak gerçekleşirken ECB Konseyi, kalan 1,3 milyar euroluk kısmın, bilançoda "geçmiş zarar" olarak gelecekteki kârlardan mahsup edilmesine karar verdi.

ECB, geçen yıl için, enflasyona karşı faiz artışları nedeniyle 2004'ten beri ilk kez zarar açıkladı.

Banka, 2022'de kâr elde etmemişti

ECB yaklaşık 20 yıl kâr elde ettikten sonra 2022'de kâr açıklamamıştı.

Avrupa Merkez Bankası'nın zarar etmesi ile ilgili açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

Önümüzdeki birkaç yıl içinde zarar etmenin muhtemel olduğu ancak daha sonra sürekli kâr elde etmeye dönme öngörüldü.

ECB'nin net faiz gideri arttı

Daha yüksek faiz oranları ECB'nin net faiz giderini artırdı. 2022'de 900 milyon avro olan net faiz gideri, geçen yıl 7,2 milyar euroya yükseldi.

Bilançonun toplam büyüklüğü

Bankanın bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre 24 milyar euro azalarak 674 milyar euroya geriledi.

Personel harcaması

Bankanın, personel için harcadığı miktar ise 652 milyon eurodan 676 milyon euroya yükseldi.

ECB'nin bağımsızlığını tehdit edebilir

ECB’nin görevi, fiyatları istikrarlı tutmak iken herhangi bir kâr ya da zarar, yan ürün olarak görünüyor. Fakat bazı analistler, söz konusu zararın ECB üzerindeki siyasi baskıyı artırabileceğini ve bağımsızlığını tehdit edebileceği yönünde kanaate sahip.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)