Avrupa Merkez Bankası iklim değişikliğine daha fazla yer verecek

Avrupa Merkez Bankası, para politikasına yönelik stratejilerinde iklim değişikliğiyle ilgili konulara daha fazla yer vereceğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB), yapılan açıklamada, banka yönetim konseyinin, iklim değişikline yönelik değerlendirmelerin para politikası stratejisinde yer almasına yönelik eylem planı hazırladığı belirtildi.

ECB POLİTİKA ÜRETME KONUSUNDA KARARLI

Söz konusu eylem planına göre, iklim değişikliğine yönelik değerlendirmelerin para politikası yapısına daha fazla dahil edileceği belirtilen açıklamada, “ECB Yönetim Konseyi, iklim değişikliğine ilişkin makroekonomik modelleme, istatistik ve para politikası konularında analitik kapasitesini genişletme konularında kararlıdır.” denildi.

Eylem planı kapsamında risk değerlendirmesi, varlık alımları gibi alanlara da iklim değişikliği konularının dahil edileceği kaydedilen açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin eylem planını Avrupa Birliği politikalarındaki ilerlemeye paralel olarak uygulamaya kararlı olduğu bildirildi.

“ECB, İKLİM KONULARINI POLİTİKA ÇERÇEVESİNE DAHA FAZLA DAHİL EDECEK”

Açıklamada, iklim değişikliği konusunun, AB için politika önceliğine sahip olduğu belirtilerek, “İklim değişikliği Avrupa sistemindeki bilançolarda varlıkların değerini ve risk profilini de etkilerken, finansal risklerin de istenmeyen bir şekilde birikmesine yol açar. ECB, iklim konularını politika çerçevesine daha fazla dahil etme ihtiyacının farkındadır.” denildi.