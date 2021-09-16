Avrupa Parlamentosu, 5 milyar euroluk Brexit fonunu onayladı

Birleşik Krallık, Brexit kararı verip AB'den ayrıldıktan sonra, Avrupa ülkelerinde gelişen ekonomik sorunları gidebilmek için 5 milyar euroluk fon dağıtılacak.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ekonomilerine Brexit'in etkilerine karşı kullanılmak üzere 5 milyar euroluk fonun oluşturulmasına onay verdi.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Birleşik Krallık AB'den resmen 31 Ocak 2020'de ayrılmıştı.

FON, AB ÜYELİĞİNDEN AYRILMANIN EKONOMİK SONUÇLARI İLE MÜCADELEYİ AMAÇLIYOR

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda Birleşik Krallık'ın AB üyeliğinden ayrılmasının ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla kurulacak fon görüşüldü.

AP milletvekilleri, Brexit'in AB ülkelerindeki ekonomik, sosyal ve bölgesel etkileriyle mücadeleye katkı sağlamak için 5 milyar euroluk fon kurulmasını 652 "Evet", 32 "Hayır" ve 11 "Çekimser" oyla kabul etti.

FONUN KULLANIM SÜRESİ 2025’E KADAR

Söz konusu fonun 1 milyar 600 milyon euroluk kısmı 2021 yılında dağıtılacak. Geriye kalan 3 milyar 400 milyon euro ise 2025'e kadar kullanılacak.

BREXIT'TEN ETKİLENEN İŞLETMELERE DESTEK VERİLECEK

Fon, özellikle Brexit'ten etkilenen işletmelere ve yerel topluluklara destek sağlayacak.

İRLANDA 1 MİLYAR EURO ALIYOR

Fonun, İrlanda'ya yaklaşık 1 milyar euro, Hollanda'ya 810 milyon euro, Fransa'ya 670 milyon euro, Almanya'ya 590 milyon euro ve Belçika'ya 350 milyon euro mali destek sağlaması bekleniyor.

BREXIT'TEN ETKİLENEN BALIKÇILARA YARDIM SAĞLANACAK

Fonla, özellikle Brexit'ten etkilenen balıkçılara önemli miktarda yardım sağlanması planlanıyor.

FON ONAY BEKLİYOR

Söz konusu fonun yürürlüğe girmesi için AB Konseyince de resmen onaylanması gerekiyor.