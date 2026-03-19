Avrupa’da gaz fiyatları tırmanışta: Megavatsaat başı 70 euroya yaklaştı

İsrail'in ABD desteği ile İran'a karşı başlattığı savaşta, enerji altyapılarına yönelik saldırılar ve misillemeler, Avrupa'yı da olumsuz etkiliyor.

Avrupa’da doğalgaz piyasalarında fiyatlar sert yükseliş kaydetti.

Hollanda merkezli TTF (Title Transfer Facility) sanal ticaret noktasında, nisan vadeli kontratlar önceki gün megavatsaat başına 54,66 avrodan kapanırken, İran ve Katar’daki gaz sahalarının saldırılara hedef olması sonrası bugün 72 eurodan açıldı.

Türkiye saatiyle sabah 10.31 itibarıyla megavatsaat başına fiyat yaklaşık yüzde 26 artarak 68 euroya ulaştı.

HEDEF ALINAN SAHALAR

ABD-İsrail operasyonları kapsamında İran’ın Güney Pars Doğal Gaz Sahası insansız hava araçlarıyla vurulurken, Katar’ın Ras Laffan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi de İran tarafından hedef alındı.

Güney Pars Doğal Gaz Sahası, 50 trilyon metreküplük kapasitesi ile İran’ın gaz üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini karşılıyor. Ras Laffan LNG tesisi ise küresel sıvılaştırılmış gaz üretiminin yüzde 20’sini sağlıyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in saldırılarını “tehlikeli ve sorumsuz bir adım” olarak nitelendirirken, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

İran Katar’a saldırmadığı sürece Güney Pars gaz sahasına yönelik başka bir saldırı olmayacak, ancak Katar’ın LNG altyapısı yeniden hedef alınırsa ABD gerekli önlemi alacaktır.