Avrupa'da piyasalar, ekim ayını pas geçip aralık ayına odaklandı

Avrupa'da artan koronavirüs vaka sayılarının getireceği kısıtlamalar projelerin hayata geçmesini engeller nitelikte olduğu için piyasalar sorunların aşılmasını beklemek üzere aralık ayına odaklandı.

Ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), ABD seçimleri ve Brexit ticaret anlaşması konusunda kararın verileceği önemli politik olaylardan çıkacak sonuçları bekleyeceği ve aralık ayında harekete geçeceği öngörüsünde bulundu.

“BAŞLAYAN KISITLAMALAR BÜYÜK BİR ÇİFT DİPLİ RESESYON RİSKİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR”

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, yaptığı açıklamada, bazı ülkelerde başlayan kısıtlamalarla büyük bir çift dipli resesyon riskinin ortaya çıktığını belirterek, Almanya'da bile ekim ayına ilişkin Ifo endekslerinde düşüşler gerçekleştiğini kaydetti.

Enflasyonun negatif seviyede olduğunu, çekirdek enflasyonun tüm zamanların en düşük seviyesinde bulunduğunu ve güçlü euronun yardımcı olmadığını aktaran Houte, ECB'nin büyük ihtimalle para politikasında tekrar genişlemeye gitmek zorunda kalacağını belirtti.

ECB toplantısının ardından ABD seçimleri ve Brexit ticaret anlaşması konusunda kararın verileceği önemli politik olayların olacağını hatırlatan Houte, bu politik olayların büyüme üzerinde gerçekleşebilecek etkileri göz önünde bulundurulduğunda ECB'nin, harekete geçmeden önce aralık ayına kadar bekleyeceğini savundu.

"ECB EKİM TOPLANTISINDA GÜÇLÜ KARAR ALMAYACAK AMA GÜÇLÜ BİR MESAJ YAYINLAYACAK"

ECB'nin ekim toplantısında güçlü bir karar almayacağını, sadece daha fazlasını yapabileceğine dair güçlü bir mesaj verebileceğini aktaran Houte, ECB'nin aralıkta Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) en az 400 milyar avroluk artış yapabileceğini söyledi.

"BÖYLE ÇETREFİLLİ BİR DURUMDA DEĞERLENDİRME YAPMAK KOLAY DEĞİL"

Commerzbank Başekonomisti Dr. Jörg Kramer de ECB'nin bu toplantıda genişlemeye yönelik herhangi bir karar vermeyeceği, bunun yerine PEPP'de artırıma gitmeden önce en az aralık ayına kadar bekleyeceği öngörüsünde bulundu.

Kramer, koronavirüs ilişkin ikinci dalga endişelerinden dolayı aşağı yönlü riskler bulunduğuna dikkati çekerek, ABD seçimleri ve Brexit görüşmelerine ilişkin olası sonuçların hâlâ netlik taşımadığını, böyle çetrefilli bir durumda değerlendirme yapmanın kolay olmadığını söyledi.

Kramer, ECB'nin, aralıkta veya yeni yıldan sonra PEPP'de artırıma gidebileceğini aktardı.

"FAİZ, VARLIK ALIM PROGRAMI VE PEPP'DE BİR DEĞİŞİKLİĞE GİTMESİNİ BEKLEMİYORUM"

Rabobank ECB ve Euro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot ise ECB'den bu toplantıda faiz oranları, varlık alım programı ve PEPP'de bir değişikliğe gitmesini beklemediğini söyledi.

PEPP'nin en az 2021'in sonuna kadar devam edeceği öngörüsünde bulunan Groot, bunu desteklemek için 250 milyar euro tutarında bir artırım olabileceğini kaydetti. Groot, bu artırım için en olası zamanın aralık toplantısı olduğunu aktardı.

"EKONOMİK ZEMİN DAHA FAZLA AKSİYON GEREKTİRİYOR"

Berenberg Ekonomisti Florian Hense, ECB'nin bu toplantıda aralıkta yapılabilecek teşvikin önünü açabileceğini söyledi.

Hense, ekonomik zeminin daha fazla aksiyon gerektirdiğini ancak ECB'nin, bu haftaki toplantısında muhtemelen herhangi bir müdahalede bulunmayacağını aktardı.

Banka'nın bazı üyelerinin aksiyona ihtiyaç olmadığını düşündüğünü, bazı üyelerinin ise büyüme ve enflasyon tahminlerinin açıklanacağı aralık toplantısını beklemek isteyeceğini ifade eden Hense, bu tahminlerin, salgındaki ikinci dalga riskinin büyüme ve enflasyonu nasıl etkilediği konusunda daha net bir tablo çizeceğini kaydetti.