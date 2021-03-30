Avrupa'da verimsiz rafinerilerin kapanması Türkiye için fırsata dönüşebilir

Petkim Genel Müdürü Mammadov, Avrupa'daki rafinerilerin çoğunun eski ve verimsiz tesisler olduğunu belirterek, sürecin Türkiye için fırsat olduğunu belirtti.

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlarına bağlı olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de jet yakıt talebinin neredeyse sıfıra indiğini söyledi.

JET YAKIT ÜRETİMİNDEN DİZELE DÖNÜŞ

STAR Rafineri'nin teknolojik donanımı sayesinde jet yakıtı üretimini yüzde 100 dizele dönüştürdüklerini aktaran Mammadov, "Bu dönüşüm neticesinde 4 milyon 600 bin ton olan motorin üretimimizi 6 milyon tona çıkardık. Böylece, Türkiye'nin motorin ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini STAR Rafineri'den karşıladık. Rafinerinin toplam üretiminde geçen yıl kapasitemizi aşarak 10 milyon 500 bin tona ulaştık. Bu yıl 11 milyon ton üretim hedefliyoruz." diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ DALGA İHTİMALİ RAFİNERLER İÇİN BÜYÜK RİSK

Mammadov, petrokimya tarafında tedarik zincirinde yaşanan aksamalar nedeniyle nafta arzında problemler oluştuğunu ve nafta fiyatının son aylarda ciddi şekilde yükseldiğini ifade ederek, "Bizim temel ham maddemiz nafta olduğu için marjlar üzerinde ciddi baskı oluştu ama bir yandan ürünlerimize ihtiyaç da arttı. Petrol fiyatı yükseldiğinde bizim ham maddemiz olan naftanın fiyatı da yükseliyor ve baskı oluşturuyor. Bu nedenle, petrokimya faaliyetlerimiz için petrolde 50-60 dolar arasındaki sağlıklı bir fiyat bandı." değerlendirmesinde bulundu.

YILIN İKİNCİ YARISI İÇİN İYİMSER

Diğer yandan, bu yılın ikinci yarısında dünya ekonomisinde bir toparlanma beklendiğini kaydeden Mammadov, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki birkaç ay sorun yaşayabiliriz ama bu yılın ikinci yarısı için pozitifiz. Petrokimya sektörünün dünyada ve Türkiye'de büyümesini bekliyoruz. Türkiye'de biz tek petrokimya ham madde üreticisiyiz ama bizim piyasa payımız yüzde 18. Türkiye, ihtiyacının yüzde 82'sini ithalatla karşılıyor. Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için 5 Petkim'e ihtiyaç var. Petkim, artan ihtiyacı karşılamak için tam kapasite çalışıyor ve kapasite artışı için bazı imkanlar var ama çok büyük değil. Bu nedenle, Türkiye'nin bu ihtiyacı karşılamak için yeni yatırımlara ihtiyacı var. Türkiye'de petrol sektöründe en büyük potansiyele sahip olan petrokimya sektörü."

REKABET ARTACAK

Mammadov, rafineri piyasasında ise gelecekte ciddi değişiklikler beklediklerini anlattı.

Rafineri ürünleri talebinin 2030'dan itibaren düşeceğini öngördüklerini aktaran Mammadov, "Piyasa daralırken, oyuncuların sayısında da değişiklikler olacak ve rekabet artacak. Bazı oyuncular piyasadan çıkmak zorunda kalacak. Bunlar daha eski, verimsiz ve modern teknolojiye sahip olmayan tesisler ve Avrupa'daki rafinerilerin önemli bir kısmı bu kapsamda. Avrupa'da son yıllarda yeni rafineri inşa edilmiyor.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Tüm bu süreçler Türkiye için bir fırsat oluşturacaktır. Bu nedenle, STAR Rafineri ve Petkim'de gerçekleştirdiğimiz verimlilik ve modernizasyon çalışmalarının kritik önemde olduğunu düşünüyorum. Türkiye pazarında olmamız bizim için büyük bir fırsat." diye konuştu.