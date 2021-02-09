Avustralya basını: Türkiye, lüks yatçılığın yeni merkezi

Türkiye, yat sahiplerinin uğrak noktası oldu. Monaco ve Saint-Tropez gibi yerlerin nispeten sessiz olduğu belirtildi.

Avrupa'nın, kapılarını Rusya ve Orta Doğu'ya kapatmasının ardından bu destinasyonlardaki yat sahipleri, yatları için Türkiye'yi seçti.

Yaşam tarzı alanında yayınlar yapan Avustralya merkezli Dmarge, Türkiye'deki yatçılığı mercek altına aldı.

YATÇILIKTA GÖZLER TÜRKİYE'DE

Haberde tekneler ve şık beyaz gemiler denilince akla ilk olarak Monaco, Hırvatistan, Saint-Tropez and Cannes'in geldiği belirtildi. Ancak lüks yatçılıkta yeni bir merkezin ortaya çıktığı kaydedildi.

Türkiye'nin geçen yıl Akdeniz'in en yoğun yatçılık sezonlarından birini yaşadığı, ülkeye çok sayıda yatın geldiği aktarıldı. Saint-Tropez ve Monaco gibi yerlerin halihazırda nispeten sessiz olduğuna dikkat çekildi.

TÜRKİYE'DE BU YIL AYNI HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Öte yandan, Türkiye'de bulunan yatların Yunan adalarına gidebileceği ancak yat sahiplerinin çoğunun ülkedeki koylarda kalmayı tercih ettiği ifade edildi.

Avustralya merkezli kuruluş, Avrupa Birliği ülkelerinde koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamaların devam ettiğini, Türkiye'de ise 2021 yılında da geçen yıla benzer bir sezonun yaşanmasının beklendiğini yazdı.