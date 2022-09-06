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    Avustralya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan yükseltti

    Avustralya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırdı ve faiz artırımlarına devam edeceği sinyalinide verdi.
    • 06.09.2022 - 08:49
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    Avustralya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan yükseltti

    Avustralya Merkez Bankası (RBA), enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,35'e yükseltti.

    Faiz artışı beklentilere paralel gerçekleşti

    Reuters anketine katılan ekonomistlerin çoğu RBA'nın politika faizini 50 baz puan artırmasını bekliyordu.

    Faiz artışı devam edecek

    RBA Eylül para politikası toplantısının ardından yaptığı açıklamada enflasyonu yüzde 2-3 seviyelerine indirmekte kararlı olduğunu ifade etti. RBA, bundan sonraki faiz artırımlarının zamanı ve büyüklüğünün enflasyon ve istihdam piyasasına dair verilere ve tahminlere dayanacağını ifade etti.

    Avustralya

    Para politikasının sıkılaştırılmasına devam

    Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştırmanın devamına açık kapı bıraktığı gözlendi.


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