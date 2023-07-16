Ayakkabı fiyatları yükselince, Samsun’da tamircilere rağbet arttı Enflasyon yüksekliği ve fahiş fiyat artışı ayakkabı tamirini artırdı. Ayakkabı tamiri ile uğraşan esnaf, talep patlaması yaşıyor.

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İHA

Yeni ayakkabı fiyatlarının aşırı artmasından dolayı vatandaşlar tamir ettirmeye yöneldi.

Böylelikle, artan ayakkabı fiyatları tamircilerin mesaisini artırdı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Kaptanağa Sokak üzerinde bulunan pasajdaki ayakkabı tamircilerinde son zamanlarda yoğunluk yaşanıyor.

Ayakkabı tamir ustaları genellikle ayakkabıların tabanını yenileme, deri onarma, yırtık yerleri dikme gibi işlemler yaptıklarını söyledi.

"Daha önceleri tamirat ihtiyaçtan yapılmıyordu"

23 yıldır ayakkabı tamiri yapan Turgut Dursun, önceden insanların ayakkabı tamiri ihtiyaçtan değil ayakkabılarına kıyamadığı için yaptırdıklarını, şimde ise uygulamanın değiştiğini belirterek şu bilgileri verdi:

Önceden ayakkabı tamirini insanlar ihtiyaç dışı yaptırıyordu. Ayakkabısına kıyamıyordu, yaptırıyordu. Günümüzde ise birçok şeyin fiyatının aşırı artmasından tamir bir zorunluluk haline geldi. Bu nedenle ayakkabı, çanta ve valiz tamir talepleri arttı. Ayakkabı tamir işlemleri 50 ile 200 TL arasında değişiyor.

"İşler yoğun"

50 yıldır ayakkabı tamircisi olan Zekeriya Güven ise mesleklerinden çırak yetişmediğine değişerek şöyle konuştu: