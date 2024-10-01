Aydın’da cevizin tarladan sofraya zorlu yolculuğu başladı Aydın’da zamana karşı yarışan üretici kadın-erkek iş bölümü yaparak toplanan cevizler, arazinin engebeli olmasından dolayı yük hayvanları ile depoya taşınıyor.

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İHA

Türkiye’nin en verimli arazilerine sahip Aydın’da incir hasadını tamamlayan çiftçiler ceviz hasadına başladı.

Özellikle Büyük Menderes Nehri’nin kuzey kesimindeki dağlarda yoğun bir şekilde ceviz üretiminin yapıldığı yaylalarda tamamen geleneksel yöntemlerle hasat edilen cevizler ağaçlardan sırıkla çırpıldıktan sonra bahçeden yük hayvanları ile depolara taşınıyor.

Aydın’ın Köşk, Nazilli, Sultanhisar, başta olmak üzere rakımı yüksek ve suyu bol olan yerlerde yetişen cevizler toplanmaya başladı.

Ova kesiminde yetişen cevizler artık iş makineleri ile hasat edilirken yamaç arazilere sahip dağlardaki arazilerde ise ceviz hasadı halen geleneksel yöntemlerle devam ediyor.

SABAH SAATLERİNDE BAHÇELERE GİDİLİYOR

Köşk ilçesine bağlı Başçayır köyünde ceviz üreticileri sabah saatlerinde ceviz bahçelerine gidip mesaiye başlıyor.

İŞ BÖLÜMÜ YAPILIYOR

Adeta zamanla yarışan çiftçiler iş bölümü yaparak ceviz hasadı yapıyor. Erkekler ağaçlardaki cevizleri sırık adını verdikleri ağaçtan yapılma uzun sopalarla düşürürken, kadınlar ise düşen cevizleri ayıklayıp çuvallıyor.

CEVİZLER YÜK HAYVANLARIYLA DEPOLARA TAŞINIYOR

Gençler ise bir çoğu engebeli olduğu için taşıt ulaşımının olmadığı ceviz bahçelerinden hasat edilen cevizleri yük hayvanları ile depolara taşıyor.

"HASAT SEZONU 10 GÜN ÖNCE BAŞLADI"

Bu yıl mevsimin aşırı sıcak gitmesinden dolayı hasat sezonun yaklaşık 10 gün erken başladığını belirten bölgedeki çiftçilerden Süleyman Çapar, “Tarım işi özellikle sarp arazilerde zor bir uğraş. Geleneksel yöntemlerle hasat yapıyoruz. Bu yıl kalite ve rekolte iyi ancak fiyatlar çok düşük.” diye konuştu.

DOĞAL ŞARTLARDAN DOLAYI TAŞIMA YÜK HAYVANLARI İLE YÜRÜTÜLÜYOR

Arazinin sarp ve araç ulaşımın uygun olmamasından dolayı taşıma işlemlerini yük hayvanları ile yaptıklarını belirten Davut Çapar ise “Ceviz hasadı başladı. Ancak doğal şartlar nedeniyle taşıma işlemlerini halen yük hayvanları ile yapıyoruz” diyerek dağlarda tarım işinin zorluğundan söz etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)