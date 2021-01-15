Aydın'da TKDK'den aldığı hibeyle kabak işleme tesisini geliştiren girişimci, geleneksel tadı seri üretime geçirdi ve "Kıtır kabak tatlısı" ile yurt dışına açıldı.

ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde 120 metrekarelik dükkanda kabak tatlısı üretimi yapan Arif Barutçu, 2014'te ürün yelpazesini genişletmek amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvurdu.

580 BİN LİRA HİBE ALDI

Gerekli şartları sağlayan Barutçu'ya, TKDK tarafından 580 bin lira hibe verildi.

Aldığı destekle 1.850 metrekarelik yeni bir işletme kuran ve zamanla işlerini büyüten Barutçu, yılda 400 ton kabağın işlendiği tesiste çoğunluğu kadın 12 kişiye de istihdam sağladı.

"Aydın yöresel yaprak" çeşidiyle girdiği piyasada kabaktan 5 farklı tatlı yapan Barutçu, normale göre daha kıtır olan kabak tatlısını üretmeye başladı.

Aydın'da 'kıtır kabak tatlısı'nı üretti, ihracata başladı VİDEO

YURT DIŞINA YILDA 50 TON ÜRÜN

Bu ürünle başta Almanya ve İngiltere olmak üzere 10 ülkeye ihracat yapan Barutçu, buralara şimdi yıllık 50 ton ürün gönderiyor.

"DÜNYA SOFRALARINI ŞENLENDİRECEĞİZ

Tarladan toplanan kabakların her birinin ortalama 40 kilogram ağırlığında olduğunu belirten Barutçu, özellikle gençlerden güzel geri dönüşler aldıklarını ifade ederek, "İç piyasada belirli bir yere geldik ama bizi heyecanlandıran dış pazar oldu. Kıtır kabak tatlısı Almanya ve İngiltere'de çok güzel bir trend yakaladı. ABD, Suudi Arabistan, Belçika, Irak, İran, Suriye, Libya, Ürdün'e ürün gönderiyoruz. Yıllık 50 tonun üzerinde ihracat yapıyoruz. İnşallah bu rakamı daha da artırmayı hedefliyoruz. İnşallah ürettiğimiz bal kabağı tatlılarıyla bütün dünyanın sofralarını şenlendireceğiz." dedi.