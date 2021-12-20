Aydın’da Kuyucak portakalı, Antalya portakalına rakip oldu

Portakal denince ilk akla Antalya portakalı gelse de Aydın ili kendi portakalının ön plana çıkacağı konusunda iddialı.

Havaların soğuması ile birlikte narenciye ihtiyacı arttı. Aydın’ın Kuyucak ilçesinde üretilen ve iklim şartları gereği üretildiği diğer bölgelere oranla dayanıklılığı daha fazla olan Washington Navel cinsi portakal, Antalya’da üretilen portakala rakip oldu.

AYDIN PORTAKALI KALIN KABUĞU SAYESİNDE TAZELİĞİNİ UZUN SÜRE KORUYOR

Kalın kabuğu sayesinde tazeliğini yaklaşık 5 ay daha koruyabilen koruyan portakallar hasat edildikten sonra uygun saklama koşullarında muhafaza edilerek, iç piyasada ve yurt dışına ihracı yapılıyor.

HASAT VE DEPOLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kuyucak portakalının hasat ve depolama çalışmaları hızla devam ediyor. Aydın’ın portakal ambarı olarak da bilinen ve en çok portakalın üretildiği Kuyucak ilçesinde hasadın ardından hemen hemen her evde bulunan depolara muhafaza edilen portakallar bu yıl üreticinin de yüzünü güldürdü. Yaz aylarının kurak geçmesine ve üreticinin düşük rekolte beklemesine rağmen bu seneki rekoltenin iyi olması da üreticiyi sevindirirken, özellikle kadın işçilerin tek tek elleri ile özenle topladığı portakallar Mayıs ayında satışa sunulmak üzere depolarda yerini aldı.

PORTAKAL, BÖLGENİN ÖZEL YAPISI NEDENİ İLE İŞLEME TABİ TUTULMADAN SAKLANIYOR

İlçe halkının büyük bölümünün geçim kaynağı olan portakalın özel kabuk yapısı ile birlikte Kuyucak bölgesine özel iklim yapısı sayesinde hiçbir işleme tabi tutulmadan yaklaşık 4-5 ay neredeyse dalından koparıldığı gibi suyunu kaybetmiyor. Kuyucak portakalı bu özelliği ile hasat edilmesinin ardından en fazla 15 gün içerisinde tüketilme zorunluluğu olan Antalya portakalına en büyük rakip olarak görülüyor.

YILDA 85 BİN TON HASAT EDİLİYOR

Aydın’da sadece Kuyucak ve Nazilli’de üretimi yapılan, yılda ortalama 85 bin ton civarında hasadı gerçekleştirilen portakalların 55-65 bin tonu Kuyucak’ta elde ediliyor.

RUSYA'YA GİDİYOR

Yıllık üretimin yarısına yakın kısmı Rusya ve Irak’a ihraç edilirken, yarıdan fazla bölümü ise özellikle Antalya bölgesindeki ağaçlarda portakal bittiğinde Kuyucak’taki depolar devreye giriyor.

Süt ve et gelirinden sonra portakalın ilçeye ekonomik yönden katkısı ise ortalama 150 milyon lira civarı.

“KALİTELİ PORTAKAL ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Uzun yıllardır arazisinde portakal yetiştiren Kuyucaklı çiftçi Cemalettin Aysan, 2021 sezonunda çocuğu gibi baktığı portakallarını hasat ettiğini ve depoya kaldırdığını ifade ederek, “Hasadını yaptığımız portakalları bahçe içerisinde boylandırıp kasalar içerisine yerleştiriyoruz. Buradan da depoya alıyoruz. Depoda mart-nisan ayları, bazen mayıs ayına kadar bekletip piyasaya sürüyoruz. Böylelikle insanlara daha güzel, daha tatlı portakal sunma yani uzun vadede portakal sunma imkanımız doğuyor. Yaklaşık 26-27 dönümde 750 ağaçtan 80-100 ton civarı portakal elde ediyoruz. Portakalların boylarını tasnifledikten sonra talepler doğrultusunda bir kısmını suluk olarak, bir kısmını da kurutma olarak hazırlayıp değerlendiriyoruz.





ÜRÜNLER YURT DIŞINA GİDİYOR

Genelde ürünlerimiz yurt dışı ihracatına gidiyor. Devletimizin bu konuda bize özellikle şu andaki ekonomik krizden dolayı aşırı desteğini görüyoruz. Bizler de kaliteli portakal üretmeye çalışıyoruz. Portakallarımızı taze olarak sunduğumuz gibi ayrıca kurutmak suretiyle de ve kuru olarak da piyasaya sürüyoruz. Ve böylelikle katma değerimizi artırmış oluyoruz.” dedi.

“KUYUCAK EGE BÖLGESİ’NİN BİR NUMARALI PORTAKAL AMBARIDIR”

Kuyucak’ın Ege Bölgesi’nin en büyük ve en yüksek portakal üretimi yapan bir ilçesi olduğunu ifade eden Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sadettin Vural, “Bu özelliği ile Kuyucak Ege Bölgesi’nin bir numaralı portakal ambarıdır. Kuyucak’ta üretilen portakallar diğer bölgelerde üretilen portakallara nazaran mukavemeti daha fazladır. Dolayısıyla ağacın başından toplanan portakallar depolarda 4 ay süreyle bekletilmektedir." dedi.