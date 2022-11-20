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    Aydın'da zeytin sezonunda yağhanelerde yoğunluk oluştu

    Zeytin sezonu ile birlikte işleri yoğunlaşan yağhane sahipleri, talepleri yerine getirmek için tam kapasite ile çalışıyor.
    • 20.11.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 17:52
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    Aydın'da zeytin sezonunda yağhanelerde yoğunluk oluştu

    Türkiye’de en yüksek zeytin ağacı varlığına sahip olan illerden olan Aydın’da zeytin sezonu hareketliliği başladı.

    Çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytinler özenle ağaçlardan toplanarak yağhanelere getiriliyor.

    Aydın’da zeytin sezonunun başlaması ile birlikte zeytinyağı yapımı için yağhanelerde de ilk sıkım kasım ayınnı ortasında başladı.

    Üretici fiyattan mutlu

    Son sistem teknoloji ile donatılan yağhanelerde sıkılan zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarının litre fiyatı üreticileri de mutlu ediyor.

    zeytin

    "Yağ verimi güzel"

    İHA'nın haberine göre, yaz aylarında yaşanan kuraklığa rağmen yağ veriminin güzel olduğunu aktaran İncirliova ilçesindeki fabrika sorumlusu Betül Orak, “Zeytinyağı anne sütünden sonra en yararlı besin kaynaklarından birisidir. Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezi ve ağaç bolluğu bakımından en yüksek ağaç varlığına sahip Aydın’da zeytin üretim sezonumuz başladı. Sezonumuz şu an için güzel gidiyor.

    Aydın'da zeytin sezonunda yağhanelerde yoğunluk oluştu VİDEO


    zeytin

    Kasımın ilk haftası çalışmalar başladı

    Kasım ayının ilk haftası ile beraber sıkım yapmaya başladık. Çiftçilerimiz de zeytinlerini getirmeye başladı. Randımanımız 4-4,5 arasında değişiyor. Tabii bu sene biraz kuraklık var, bu yüzden zeytinlerde de biraz azalma var ama randımanlarımız güzel gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok.” dedi.

    zeytin

    zeytin

    zeytin


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