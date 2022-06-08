Aydın'daki çilekler bu yıl üreticilerine tat vermedi

Aydınlı çilek üreticileri, uzun süren kıştan ve Rusya-Ukrayna savaşından etkilenerek zor günler geçirdiklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri sadece iki ülkeyi değil diğer ülkeleri de etkilemeye devam ediyor.

Türkiye'de çilek üretimi yapan vatandaşlar da savaştan etkilendiğini belirtiyor.

İHA'nın haberine göre; Aydın’da en fazla çilek üretimi yapan isimlerin başında gelen Erdinç Çeliksoy da bu yıl yaşanan bu durumlardan nasibini aldığını belirtiyor.

"Savaş, bizim pazarımızı da olumsuz etkiledi"

Çeliksoy, bu yıl çilek hasat sezonunun, kış soğuklarının nisan ayının sonuna kadar etkili olarak devam etmesi nedeniyle yaklaşık 1 ay geç başladığını ifade ederek, "Normal şartlarda Aydın’da çilek hasadı martın sonlarında başlar. Haziran ayının sonlarında da biter. Biz bu yıl havaların aşırı soğuk gitmesinden dolayı hasada yaklaşık 1 ay gecikmeli olarak yani nisan ayının sonlarında başladık. Hasat martta da başlasa nisanda başlasa haziran sonunda bitiyor. Yani bu yıl hasattan 1 ay kaybımız var. Buna karşın hasat dönemine başladıktan sonra çilek pazarımızın en önemli aktörleri olan Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, bizim pazarımızı da olumsuz etkiledi. Kısacası geçtiğimiz yıllarda doğal afet nedeniyle sıkıntıya düşen çilek üreticisi bu yıl sosyal afet yaşadı." ifadelerini kullandı. sözlerini söyledi.

"Tarım sektöründe ciddi bir işçi sıkıntısı yaşanıyor"

Türkiye’de en büyük sorunların başında işsizlik gösterilmesine rağmen tarımın en büyük sıkıntılarının başında da işçi sıkıntısı geldiğini belirten Erdinç Çeliksoy, "Geçen yıl pandemiden dolayı okulların kapalı olması ile tarım işlerinde çalışan lise ve üniversite öğrencileri sayesinde işçi sıkıntısı yaşamadık. Ancak bu yıl okullar açılınca tarım sektöründe ciddi bir işçi sıkıntısı yaşanıyor. Geçen yıl gündelik yevmiyeler 80-90 TL bandında idi. Bu yıl bu rakamı 150-170 TL bandına çektik. Yine de sektörde çalışacak işçi bulmakta ciddi sıkıntı yaşanıyor. Sezon başında 15-20 TL’ye başlayan çileğin kilogram fiyatı şu anda 10-11 TL civarına düştü. Oysa çileğin üretim maliyeti yaklaşık 15 TL." diyerek bu yıl çilek üreticisinin emeğinin karşılığını alamadığını söyledi.