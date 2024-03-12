Aydınlı iş insanları, Mehmet Şimşek'e pamuk ticaretinin sorunlarını anlattı Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, iş insanları ile buluşmak için Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen toplantılara katılmaya devam ediyor. Aydın Ticaret Borsası'nın düzenlediği böyle bir istişare toplantısında da ihracatçının talepleri gündeme geldi.

İHA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aydın Ticaret Borsası'nın düzenlediği TOBB Oda ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısı’na katıldı.

Pamuk ticaretindeki sorunları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e anlatan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, mahlıç pamuktaki KDV kesintisinin kaldırılmasını talep etti.

Aydınlı iş insanları, toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), 2023 ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerden Türk Lirası'na çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteğinin sağlanması hususunda ilgili destekten tüzel kişiliğe sahip firmaların yanı sıra gerçek kişi firmalarında yararlanmasını istedi.

“Mahlıç pamukta uygulanan KDV tevkifatı kaldırılmalı”

Mahlıç pamuk ticaretinin önündeki en büyük engelin Katma Değer Vergisi’ndeki (KDV) kesinti sorunu olduğunu belirten Başkan Çondur, taleplerini şu sözlerle dile getirdi:

Bakanımıza mahlıç pamuk ticaretinde yaşanan sorunları aktardık. Kendilerine mahlıç pamuk ticaretinin olumsuz yönde etkilenmemesi ile ilgili tebliğ maddeleri gereğince çırçır işletmelerinde uygulanmakta olan (9/10) Kısmi KDV Tevkifatı uygulamasının kaldırılmasına yönelik talebimizi ilettik.

İhracat tahsilatının yurda getirilmesi için 180 gün olarak tanınan sürenin 1 yıl olarak revize edilmesi istendi

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme konusunda Aydın Ticaret Borsası ihracatçı üyelerinin taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ileten Çondur, şu şekilde konuştu:

Bilindiği üzere ülkemizde ihracat bedelinin yurda getirilmesi zorunluluğu bulunmakta olup bedelin 180 gün içinde yurda getirilmesiyle ihracat yapılan mal veya hizmetin karşılığı olan paranın ülkeye girişini sağlamaktır. Fakat belirlenen yasal süre içinde ihracat hesabının kapatılmaması halinde firma yetkilileri gerekli mercilere ifade vermekte ve netice olarak aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu nedenle ihracatçılarımızın yaşadığı olumsuzluklardan dolayı mağduriyete uğradığı ve bu durumun giderilmesi için de 180 gün olan sürenin 1 yıl olarak revize edilmesi hususunda Bakanımıza talebimizi bildirdik.

“TCMB desteğine gerçek kişi firmalar da destek kapsamına dahil edilmeli”

Döviz dönüşüm desteğine gerçek kişi firmaların da dahil edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Çondur, yapılan toplantıyı şu sözlerle değerlendi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi kapsamında ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerden Türk Lirası'na çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteğinin sağlanması hususunda ilgili destekten sadece tüzel kişiliğe sahip firmaların değil gerçek kişi firmalarında destek kapsamına dahil edilmesi konusundaki görüşlerimizi paylaştık.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)