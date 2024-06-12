Tatilcilerin gözde rotası Ayvalık: Bayramda yoğunluk bekleniyor Kuzey Ege'nin gözde tatil rotalarına ev sahipliği yapan Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki işletmelerde Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk bekleniyor.

AA

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkınca, tercih edilen merkezlerden biri de Ayvalık oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sokakları zeytin kokan Cunda (Alibey) başta olmak üzere 22 adası bulunuyor.

Ayvalık, 17 kilometre uzunluğundaki kumsalıyla Sarımsaklı Plajı, gün batımının en iyi izlendiği noktalardan Şeytan Sofrası, kamp ve dalış alanları, masmavi plaj ve koyları, tarihi taş evleri, yemekleri ve temiz havasıyla ilgi görüyor.

20 bin yatak kapasitesi var

Ayvalık, yaklaşık 20 bin yatak kapasiteli 425 konaklama tesisiyle yazın yanı sıra diğer mevsimlerde de İstanbul başta olmak üzere çevre illerden ziyaretçileri ağırlıyor.

Yaz sezonunu okulların tatile girmesiyle açacak ilçedeki konaklama tesislerinde, 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı tatili için hazırlıklar tamamlandı.

Bayram tatili 9 gün

İdari izinle 9 güne uzatılan tatil dönemi için turistik otel ve pansiyonlarda rezervasyonlar yüzde 70'i ulaştı. Arife gününe kadar birçok işletmede tam doluluğa ulaşılması öngörülüyor.

Ayvalık'a ilgi yoğun

Bu sene son dakika gelecek olanlar çok fazla olacak gibi gözüküyor. Bayramın ikinci gününe kadar rezervasyonlarımız sürecek ve yüzde 100 doluluğa ulaşacağımızı düşünüyorum.

"İkinci günden itibaren yüzde 100 doluluğa ulaşılacak"

Özgültekin, Kurban Bayramı'nın birinci günü genellikle kurban kesimiyle ilgilenildiği ve aile ziyaretlerine gidildiği için tesislerde ikinci günden itibaren yüzde 100 doluluğa ulaşacaklarını öngördüklerini anlattı.

"Yazı güzel geçireceğimizi umuyorum"

Bayram sonrası için de Özgültekin, "Temmuz, ağustos ayı rezervasyonlarımız da gelmeye başladı. Yazı da güzel geçireceğimizi umut ediyoruz." diye konuştu.

"Bayram öncesi hazırlıklar tamamlandı"

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli'nin müdürü Abdülaziz Yük de bayram öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi.

"Artık bayram rezervasyonu alamıyoruz"

Bayram tatili için artık rezervasyon alamadıklarını dile getiren Yük, şunları kaydetti:

Otelimiz bayramı dolu geçirecek. Bayram sonrası için de otelimizde yapılacak seminerin yanı sıra gelen misafirlerimize hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Ayvalık, turizm anlamında ülkemizin önemli bir değeri, doğal güzelliği ön planda olan bir kentimiz, görülmesi, gezilmesi ve keşfedilmesi gereken bir rota.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)