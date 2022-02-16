BAE ile tarıma dayalı işbirlikleri planlanıyor

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortak bir tarım yürütme komitesi oluşturulması planlanıyor. Bu komite özellikle organize sanayi bölgeleriyle ilgili iş birliğine girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyareti kapsamında iki ülke arasında imzalanan Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı, ülkelerin sürdürülebilir gıda arzının sağlanması adına çalışmaların hayata geçirebilmesi bakımından önem taşıyor.

BAE ile imzalanan toplam 13 sözleşmeden birisi olan Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı'nı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Mariam Almheiri imzalamıştı.

OSB İLE İLİŞKİLER ÖNE ÇIKTI

Türkiye ile BAE arasında tarım alanında imzalanan anlaşmada, gıda güvenliği, üretimi ve ticareti, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin (OSB) geliştirilmesine yönelik başlıklar öne çıktı.

ORTAK TARIM YÜRÜTME KOMİTESİ

Anlaşmanın hedeflerine ulaşması için ortak bir tarım yürütme komitesi oluşturulması planlanıyor.

İŞ BİRLİĞİ, BİLGİ VE TECRÜBE AKTARIMI

Tarım ve Orman Bakanlığı'na göre anlaşma; tarım, kırsal kalkınma ve modern tarım sistemlerinin uygulanması konularında iki ülke arasında iş birliğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe paylaşımını da içeriyor.

OSB'LERE İLİŞKİN PROJELER GELİŞTİRİLECEK

İki ülkenin kırsal kalkınmaya yönelik birbirine verdiği desteğin de işareti olan anlaşma, zirai mücadele ve bitki koruma, organik tarım, teknoloji temelli tarımsal üretim, gıda güvenilirliği, gıda üretimi ve gıda ürünlerinin ticareti, hayvancılık, hayvan sağlığı ve hayvan sevkiyatları, gıda güvenliğine yönelik tarımsal araştırmalar, iki ülkenin özel sektörleri arasında ortak teşebbüslerin teşvik edilmesi ve tarıma dayalı ihtisas OSB'lere ilişkin projelerin geliştirilmesi konularını kapsıyor.

Ortak bir tarım yürütme komitesinin kurulmasına da yer verilen söz konusu mutabakat zaptı çerçevesinde belirlenen hedeflerin komite tarafından takip edilmesi bekleniyor.