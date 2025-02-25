BAE, İtalya'ya 40 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor

AA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 40 milyar dolarlık bir yatırım anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Meloni, resmi ziyaret ve İtalya-BAE iş forumunun açılışı için Roma'ya gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile sabah saatlerinde başbakanlık sarayı Chigi'de görüştü.

İkili, daha sonra birlikte Roma'da İtalya-BAE iş forumuna katıldı.

"DÖNÜM NOKTASI"

Başbakan Meloni, her iki ülkeden yaklaşık 300 iş insanının katıldığı forumda yaptığı konuşmada, BAE ile ilişkilerinin ivme kazandığını belirterek, "Bunu tarihi bir gün olarak görüyorum. Bazen bu kelimeyi uygunsuz bir şekilde kullanıyoruz ancak bugün tarihi bir günden bahsetmenin uygunsuz olmadığı durumlardan biri. Bu forum, BAE Devlet Başkanı'nın İtalya'ya yaptığı ilk devlet ziyareti sırasında ülkelerimiz arasındaki ilişkide bir dönüm noktasıdır." dedi.

40'TAN FAZLA İKİLİ ANLAŞMA

Meloni, "İkili iş birliğini daha önce hiç ulaşılmamış bir seviyeye taşımaya karar verdik. Bugün 40'tan fazla ikili anlaşma imzaladık. Bugün ikili iş birliğimizde başka bir başlangıç noktasına işaret ediyor." diye konuştu.

BAE, İTALYA'YA 40 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK

BAE'nin ülkesine yönelik yatırımlar yapacağı anlaşmayla ortak tarihlerinde "muhteşem" bir sayfa yazdıklarını dile getiren Meloni, "BAE'nin İtalya'ya 40 milyar dolar yatırım yapma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, ülkemizin tarihindeki en önemli, en etkileyici yatırımlardan biri ve İtalya'ya, üretim sistemine, ekonomisine karşı olağanüstü bir dostluk göstergesidir." şeklinde konuştu.

ANLAŞMALARIN İÇERİĞİ

Ortak açıklamaya göre, iki ülke arasında imzalanan anlaşma, ticari-ekonomik ilişkileri geliştirmekten kültürel iş birliğine, bilim, kritik teknolojiler, uzay ve yenilik alanında iş birliğinden, savunma, siber güvenlik, polis ve yargı alanında iş birliğine, enerji, su, sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, tarım, sağlık alanlarında iş birliğini ve İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma hamlesi Mattei Planı çerçevesinde Afrika ile iş birliğini öngörüyor.