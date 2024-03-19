BAE'nin yurt dışı yatırımları 2,5 trilyon dolar oldu Dünyada ülkeler, gelişmişlik seviyeleri ne olursa olsun kendilerine yeni yatırım alanları açacak girişimlerde bulunuyor.

AA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yurt Dışı Yatırımcılar Konseyi Genel Sekreteri Cemal el-Carvan, BAE resmi ajansı WAM'a yurt dışı yatırımları hakkında bilgi verdi.

Carvan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet ve özel yurt dışındaki yatırımlarının toplamını 2024'ün başında yaklaşık 2,5 trilyon dolar olduğunu bildirdi.

BAE resmi ajansı WAM'a konuşan Carvan, ülkesinin yurt dışı yatırımlarında bölgeye liderlik ettiğini söyledi.

"BAE gelişmekte olan pazarlara odaklandı"

Ülkesinin ister devlet ister özel olsun yurt dışındaki yatırımlarının 2024'ün başında yaklaşık 2,5 trilyon dolara ulaştığının tahmin edildiğini kaydeden Carvan, şu ifadeleri kullandı:

Bu ülkeyi dünyada ekonomi alanında önemli bir konuma getiriyor; özellikle gelişmekte olan pazarlara odaklanıp, kapsamlı stratejik ortaklıklar oluşturarak yeni pazarların açılması yönündeki beklentiler göz önüne alındığında ülkeyi büyümeye götürüyor.

"Tarihinin en büyük doğrudan yatırım anlaşmasını imzalandı"

BAE'nin Mısır ile Ra's el-Hikme bölgesini kalkındırmak için 35 milyar dolar değerinde tarihinin en büyük doğrudan yatırım anlaşmasını imzalamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Carvan, şunları kaydetti:

Bu, 'tüm anlaşmaların anası' olmayı hak eden bir anlaşma. Cesur, etkili ve bölgedeki yatırım gücü dengesini değiştiren bir anlaşma. Aynı zamanda değerli bir fırsat.

BAE'nin Mısır'daki yatırımları 65 milyar dolar

Carvan, bu anlaşmayla birlikte BAE'nin Mısır'daki yatırımlarının yaklaşık 65 milyar dolar olduğunu belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)