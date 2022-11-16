Petrol
94.07
0.22%
Euro
19.3847
0.59%
Dolar
18.6123
0.06%
Altın
1.066
0.24%
Borsa
4768
0.00%
Bitcoin
318.501
-0.55%
BTXN Coin
7.14
-6.78%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Bafra'da kırmızı lahana hasadı başladı

    Türkiye'de tarımsal üretimde önemli merkezler arasında yer alan Bafra Ovası'nda, kırmızı lahana hasadına başlandı.
    • 16.11.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 12:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bafra'da kırmızı lahana hasadı başladı

    Kızılırmak'ın sularıyla beslenen bereketli Bafra Ovası'nda üretilen kırmızı lahana, kasım ayının gelmesiyle hasat edilip tüketiciyle buluşturuluyor.

    Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Ovası'nda 25 bin dekar alanda kırmızı lahana üretildiğini söyledi.

    "Kışlık sebze soğuk havayı sever"

    Bafra'nın tarım ovası olduğuna işaret eden Tosuner, "Kışlık sebze soğuk havayı sever. Hava sıcaklıklarının bu dönemde yüksek olması verimi düşürüyor. Kalitede anormallik yok ama verimde düşüklük var. Kırmızı lahananın dekar başına 5 tondan aşağı düşmemesi lazım." dedi.

    Bafra Yeşilyazı Mahallesi'nde kış sebzesi komisyonculuğu yapan Adem Yanık da kırmızı lahananın Bafra Ovası'nda kaliteli şekilde yetiştirildiğini dile getirdi.

    Bafra da kırmızı lahana hasadı başladı #1

    "Kilogramını 3 liradan alıyoruz"

    Yanık, "Kırmızı lahana yörede çok ekilen bir sebze. Kilogramını 3 liradan alıyoruz. Mahsulü Mersin, Van, Diyarbakır ve Elazığ gibi illere gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

    Bafra da kırmızı lahana hasadı başladı #2

    Bafra da kırmızı lahana hasadı başladı #3

    Bafra da kırmızı lahana hasadı başladı #4

    Bafra da kırmızı lahana hasadı başladı #5


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Barış Pınarı bölgesinde 2 günde 10 terörist öldürüldü
    Gündem

    Barış Pınarı bölgesinde 2 günde 10 terörist öldürüldü

    Terör saldırısında yaralanan 61 kişi taburcu oldu
    Gündem

    Terör saldırısında yaralanan 61 kişi taburcu oldu

    Görüş Bildir