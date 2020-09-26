Bağışıklığı güçlendirici 'aronya' ve 'mürver' meyvesinin hasadı başladı

Edirne'de, koronavirüs salgırı sürecinde bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle değer kazanan ve sağlık sektöründe de kullanılan "aronya" ve "mürver" meyvelerinin hasadı yapılıyor.

Koronavirüs salgını, bağışıklık sistemimizi daha güçlü tutmamızı sağlayacak gıda ürünleri ve bir takım uygulamaları güneme getirdi.

Bu amaçtan yola çıkan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ekipleri, koronavirüs tedbirlerini alarak aronya ve mürver ağaçlarının yemişlerini özenle topluyor.

Enstitünün Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, 2017'de Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce "aronya" ve "mürver" yetiştiriciliği ile ilgili proje başlatıldığını belirterek, "Bu ürünlerin bölgemizdeki ekolojik şartları, ekolojik istekleri ve adaptasyonunun belirlenmesine, aynı zamanda elde edilen ürünlerin biyo yararlılığına yönelik çalışmalar yürütülüyor." dedi.

"ANTİOKSİDAN VE ANTOSİYANİN İÇERİĞİ İLE ECZACILIKTA KULLANILIYORLAR"

Tülek, bu iki meyvenin sağlık alanında da kullanıldığını ifade ederek, "İki meyve de üzümsü meyveler grubundan olup insan sağlığı açısından bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle oldukça önemli. Yüksek miktardaki antioksidan ve antosiyanin içeriği ile eczacılıkta da kullanılmaktalar." diye konuştu.

Tülek, aronya meyvesinin taze ya da kuru olarak kullanılabildiğini, reçel olarak da tüketildiğini dile getirdi.

“AĞAÇ BAŞINA 5-6 KİLOGRAM ÜRÜN ALIYORUZ”

Ancak mürverde böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Tülek, "Mürver, eczacılıkta belli başlı işlemlerden sonra kullanılabilir hale gelebiliyor. Bu iki ürün grubundaki çalışmalarımız sürüyor. Elde edilen verim değerlerine bakıldığında üçüncü yılında ağaç başına ortalama 5-6 kilogram ürün alıyoruz. Bu rakam önümüzdeki yıllarda 15-20 kilograma çıkabilecek." ifadesini kullandı.

"ANTİOKSİDAN KIRMIZI YA DA MOR RENKLİ MEYVELERDE YOĞUN"

Tülek, antioksidanın insan sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Antioksidanlar insan vücudunda serbest, radikal olarak bulunan ve insan vücuduna hasar yapan molekülleri temizleme özelliği gösteriyor. Yine antosiyaninler de sağlık açısından fayda sağlamaktadır. Antioksidan ve antosiyaninler kırmızı ya da mor rengi içeren meyve gruplarında yoğun bulunur. Mucize bitki olarak adlandırılan aronya ve mürver antioksidan ve antosiyanin özelliği en yüksek meyvelerdendir."

“ANTİOKSİDAN ORANI 2 KAT FAZLA”

Frenk üzümü, böğürtlen, çilek ve mavi yemiş gibi ürünlere göre, aronya ve mürver meyvesinde antioksidan oranının 2 kat fazla olduğunu aktaran Tülek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antosiyanin içeriği olarak da 4-5 kat fazladır. Dolayısıyla belli oranlarda tüketimleri oldukça faydalıdır. Aronya Kuzey Amerika orijinli bir bitkidir. Birçok ülkede yoğun tarımı yapılıyor. Üzerinde çalıştığımız türler yabani değil kültürü yapılmış türlerdir. Tabii Avrupa'da ve tarımı yapılan ülkelerde kilogram birim fiyatı 1 ya da 1,3 eurodur. Adaptasyon çalışmalarına bakıldığında Trakya'da oldukça verimli, mevsim şartlarına da uygun. Bu bitkilerin su isteğinin olduğunu söylemek gerekiyor. Biz de alanımızdaki bu ürünleri modern sulama sistemleriyle suluyoruz."