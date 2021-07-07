Bağlantı elemanlarında KARDEMİR atağa geçti

KARDEMİR'in, bağlantı elemanları sektörüne yeni satışlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Bağlantı elemanları konusunda ağır sanayide önemli üretimlere imza atan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR), bağlantı elemanları sektörüne yeni satışlar gerçekleştirdiğine dair bilgi paylaşıldı.

“HER GEÇEN GÜN HEDEF PAZARIMIZI GENİŞLETİYORUZ”

Sanayi ürünleri ve makine sektörü gibi geniş alanların yanı sıra insanların yaşamlarında da geniş bir kullanım alanına sahip bağlantı elemanlarının, sanayinin neredeyse kalbi konumunda olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık olarak 3 bin 500 farklı ürün çeşitliliğine sahip bağlantı elemanları sektörü, yaşamın her alanına değmektedir. Raylı ulaşımlar, yapı sektörü ve otomotiv sanayi gibi birçok alana ürün tedarik eden şirketimiz, bağlantı elemanları sektörüne gerçekleştirmiş olduğu sevkiyatlarla çeliğini birçok alana yaymış oldu. Geçmiş yatırımları ile bağlantılı olarak yeni ürün geliştirme çalışmalarına hız veren şirketimiz, sahip olduğu üretim gücü ve kapasitesiyle her geçen gün hedef pazarını genişletmektedir.

VİDA, SOMUN VE CIVATA ÜRETİCİLERİ İLE İŞ BİRLİKLERİ İÇİNE GİRDİK

Başta otomotiv, beyaz eşya, elektronik ve mobilya sektörünün birleştirici ürünleri vida, somun ve cıvata üreticileri ile girmiş olduğumuz iş birlikleri sayesinde yurt içi satışlarda elde ettiğimiz deneyimleri ihracat çalışmalarımıza da yansıtmayı hedefliyoruz."