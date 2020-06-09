Bakan Albayrak: Tahvillerimize daha kolay erişebilecek

Hazine ve Bakanlığı’nın Euroclear Bank ile mutabakata varmasını değerlendiren Albayrak, “TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet iç borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi konusunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata vardı.

Bakanlık, Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetlerinin artacağını bildirdi.

"HAYIRLI OLSUN"

Mutabakata ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun.” açıklamasını yaptı.