Bakan Albayrak, ekonomi gündemini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdamda çok ciddi bir paketin hazırlandığının müjdesini verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdam ve ekonomik büyüme onularında önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Albayrak, "İstihdam konusunda çok ciddi bir paket hazırlanıyor. Tüm paydaşların inisiyatif aldığı destek verdiği bir resim ortaya koyacağız. Bu ay içinde gelişmelere sahip olacağız." diye konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ İSTİHDAM"

Albayrak, önceliklerinin istihdamı korumak olduğunu belirterek, "2020 yılı için tahminlerimizi yaparken normal bir döneme göre hesapladık. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu ortamda Bütçe dengesi performansı önceliğimiz değil." dedi.

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